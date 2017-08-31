Большинство столичных гимназий перешли на график «под Колю» 9 31.08.2017, 19:48

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29 столичных гимназий из 50 будут в новом учебном году начинать занятия в 9 утра.

В конце прошлого учебного года Министерство образования сообщило, что определять, начинать занятия с 8.00, 8.30 или 9.00, должны на уровне учебных заведений. Однако некоторые школы определились с расписанием лишь во второй половине августа, пишет tut.by.

Напомним, впервые мнение о том, что занятия с 8.30 нужно перенести на 9.00, прозвучало осенью прошлого года. Тогда, выступая перед «депутатами», диктатор приказал пересмотреть этот вопрос. Чуть позже в качестве примера Лукашенко привел собственного сына, посетовав, что в среду у сына Колю было семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…».

Правитель дал распоряжение министру-коммунисту Игорю Карпенко, чтобы первый урок начинался в 9.00.

В конце учебного года учителя опросили родителей, какое время им удобно, некоторые родители писали обращение на имя администрации школ и гимназий с просьбой оставить прежнее расписание — с 8.30.

В итоге каждое учебное учреждение самостоятельно решало, когда им начинать первый урок. Из 50 столичных гимназий 29 теперь будут работать по новому графику. К примеру, в гимназиях № 1, № 3, № 8, № 16, № 24, № 50 первая смена начинается с 9.00. Обедать школьники будут после второго или третьего урока, перемены по 15 минут.

— Нулевой урок у детей будет начинаться в 8.05. Это будет или классный час, или факультатив, или платный кружок, — уточнили в одной из минских гимназий.

В 21-й гимназиии дети на занятия будут приходить в 8.30. Изменения не коснулись, например, гимназий № 2, № 10, № 23, № 32, № 42.

В одной из минских гимназий вчера рассказали: детям объявили о том, что уроки будут с 8.30, но это время еще согласовывается с управлением образования.

— Мы надеемся, что ничего не изменится, — ответили на том конце провода.