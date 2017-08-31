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Видеофакт: россияне устроили массовую драку из-за бесплатной картошки

  • 31.08.2017, 21:24

Соцсети позабавила «битва» россиян за картофель.

Пользователи социальных сетей высмеяли россиян, которые устроили потасовку в Брянске на Свенской ярмарке, где всем желающим бесплатно выдавали по мешку картошки.

Об этом пишет «Апостроф».

Любопытно, что картофель выдавала компания «Богомаз», которую возглавляет супруга брянского губернатора.

«Правильно, а через пол года идите и дальше голосовать за Путина , ведь вам нравиться жить как скот, и с вами буду обращаться как со скотом», «Так Россия поднялась с колен или еще подымается? И почему людям не раздали лопаты?», «Простите, а кто Брянск бомбил-то, что там за картофан убиваются? Я что-то пропустил в новостях?», - пишут люди в комментариях.


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