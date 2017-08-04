В Гродно начальников ЖЭСов посадят на скутеры 2 4.08.2017, 15:10

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Поводом стало появление в Гомеле бутафорского рояля с подсветкой, из которого растут петунии.

Когда к нему подходят, начинает звучать классическая музыка. Арт-объект уже стал городской достопримечательностью, пишет vgr.by.

— Инициатива с роялем исходила от начальника ЖЭСа. А кто ко мне в последний раз приходил с подобным предложением? — заметил "мэр" Гродно. — В сентябре День города. Поэтому жду через месяц — послушаю вас, что можно сделать.

Кроме того, чтобы руководители коммунальных служб скорее реагировали на жалобы и выезжали на места, для них планируют купить скутеры и велосипеды.

— Чтобы обойти всю зону ответственности, приходится преодолевать ежедневно по 5–10 километров, — сказал "мэр" города Мечислав Гой во время аттестации начальников ЖЭС Ленинского района. — Для вашей мобильности нужно закупить личный транспорт — скутеры или велосипеды.