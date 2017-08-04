закрыть
4 августа 2017, пятница, 16:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Стрижак: Активисты и правозащитники будут противостоять давлению властей

1
  • 4.08.2017, 15:12
  • 7,194
Андрей Стрижак

Дело против независимых профсоюзов носит политический характер.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси в среду провел обыски в офисах независимых профсоюзов в Минске и Солигорске. Против главы профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и профсоюзного бухгалтера Игоря Комлика заведено уголовное дело. Правозащитники заявляют, что дело имеет политический характер и призывают граждан и международное сообщество оказать давление на белорусское правительство, чтобы тот прекратил преследование профсоюзов.

На несколько дней деятельность независимых профсоюзов парализована, однако в ближайшие дни они вернутся к защите прав трудящихся - говорит в интервью praca-by.info активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

- Дело против профсоюзов политически мотивировано - говорит Андрей Стрижак. Оно идентично делу о «неуплате налогов», возбужденного шесть лет назад против правозащитного центра «Вясна». Профсоюзные активисты собираются противостоять давлению белорусских властей совместно с правозащитниками, - говорит Андрей Стрижак.

Андрей Стрижак считает уголовное дело против профсоюзов местью за их участие в социальных протестах весной этого года. Тогда более 30 членов профсоюза РЭП были наказаны арестами, а несколько сотен получили штрафы.

Андрей Стрижак призывает людей внимательно следить за развитием событий и быть готовыми помочь профсоюзу. «Мы проводили кампанию против Декрета № 3 и оказывали помощь арестованным и оштрафованным гражданам, а теперь не исключено, что гражданам придется спасать нас», - заявил Андрей Стрижак.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»