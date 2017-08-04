Андрей Стрижак: Активисты и правозащитники будут противостоять давлению властей 1 4.08.2017, 15:12

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Андрей Стрижак

Дело против независимых профсоюзов носит политический характер.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси в среду провел обыски в офисах независимых профсоюзов в Минске и Солигорске. Против главы профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и профсоюзного бухгалтера Игоря Комлика заведено уголовное дело. Правозащитники заявляют, что дело имеет политический характер и призывают граждан и международное сообщество оказать давление на белорусское правительство, чтобы тот прекратил преследование профсоюзов.

На несколько дней деятельность независимых профсоюзов парализована, однако в ближайшие дни они вернутся к защите прав трудящихся - говорит в интервью praca-by.info активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

- Дело против профсоюзов политически мотивировано - говорит Андрей Стрижак. Оно идентично делу о «неуплате налогов», возбужденного шесть лет назад против правозащитного центра «Вясна». Профсоюзные активисты собираются противостоять давлению белорусских властей совместно с правозащитниками, - говорит Андрей Стрижак.

Андрей Стрижак считает уголовное дело против профсоюзов местью за их участие в социальных протестах весной этого года. Тогда более 30 членов профсоюза РЭП были наказаны арестами, а несколько сотен получили штрафы.

Андрей Стрижак призывает людей внимательно следить за развитием событий и быть готовыми помочь профсоюзу. «Мы проводили кампанию против Декрета № 3 и оказывали помощь арестованным и оштрафованным гражданам, а теперь не исключено, что гражданам придется спасать нас», - заявил Андрей Стрижак.