«СтопХам» по-мински: велосипедист в одиночку отстоял тротуар у водителей 23 4.08.2017, 17:46

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Все происходило так же, как в роликах «СтопХам» из Москвы.

Минчанин Максим вечером 1 августа ехал на велосипеде по проспекту Любимова в Минске. Привычный маршрут, велосипедист двигался по тротуару, как того и требуют ПДД. Но навстречу по тому же тротуару ехал автомобиль. Далее все происходило так же, как в роликах «СтопХам» из Москвы. Водители даже использовали те же слова: «Почитай правила», «А ты кто такой?», «Вызывай ГАИ». Но Максим смог отстоять свою точку зрения, а заодно и тротуар, пишет «Онлайнер».

Что произошло

Максим регулярно ездит по проспекту Любимова, так же как и по проспекту Газеты Звезда в Минске. Каждый раз он сталкивается с одной и той же проблемой.

— Тротуар на обоих этих проспектах регулярно заставлен огромным количеством автомобилей. Притом что он размечен для движения пешеходов и велосипедистов. Но, видимо, не все понимают эту разметку. Я был просто шокирован отношением автовладельцев к другим участникам дорожного движения — пешеходам и велосипедистам, — отметил минчанин.

По словам Максима, из-за стоящих машин велосипедистам приходится двигаться по пешеходной части тротуара, что приводит к неудобствам. Впрочем, и там проехать не всегда удается. Дошло до того, что водители стали использовать всю ширину тротуара: одну половину для парковки, другую — для движения.

— Навстречу мне ехал автомобиль, за рулем которого была девушка. Она попросила дать ей проехать. Я остался на тротуаре. Убрать машину девушка принципиально отказалась, — рассказал Максим.

Интересно вот что: в какой-то момент девушка, которая не захотела возвращаться на проезжую часть, предложила, чтобы сотрудники ГАИ оштрафовали всех водителей, чьи машины находятся на тротуаре. Это казалось ей справедливым. В таком же духе она аргументировала собственное нахождение на тротуаре: «Тут стоит куча машин, а уехать именно я должна <...> Почему-то именно я ему не понравилась, перешла ему дорогу», — сказала она.

Затем на тротуар въехал водитель Audi — ситуация во многом повторялась. Очевидцы конфликта реагировали по-разному: нашлись те, кто сочувствовал водителям и негативно отзывался о действиях велосипедиста, который оставался на тротуаре, препятствуя движению авто.

— Был вызван экипаж ГАИ. Долго ждать инспекторов не пришлось, за что им отдельное спасибо, — сказал Максим.

Открываем ПДД

Во время спора с велосипедистом водители говорили о том, что имеют право двигаться по тротуару, предлагали велосипедисту съехать на проезжую часть, апеллировали к ПДД. Чтобы снять противоречия обратимся к Правилам:

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов (п. 148 ПДД).

Запрещается движение транспортных средств по обочинам, тротуарам, велосипедным, пешеходным дорожкам и дорожкам для всадников <...>. Допускается движение по указанным элементам дороги транспортных средств дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах, а также других транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у обочин, тротуаров, велосипедных, пешеходных дорожек, дорожек для всадников или пешеходных зон, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность дорожного движения (п. 84 ПДД).

Комментарий ГАИ

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник отметил, что поведение водителей в данной ситуации недопустимо. Своими действиями они нарушили ПДД, создав угрозу безопасности пешеходов и велосипедистов.

— Мы видим, что по этому тротуару передвигаются люди, в том числе мамы с детьми, велосипедисты. Припаркованные, а тем более движущиеся автомобили создают реальную угрозу. Именно поэтому на место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые предприняли соответствующие меры, — отметил Сергей Зараник.

Отдельно он затронул тему поведения некоторых водителей.

— Нужно соблюдать общепринятые нормы поведения. В данном случае дошло до нелицеприятных высказываний в адрес велосипедиста, что недопустимо, так как он проявил свою гражданскую позицию, — отметили в Госавтоинспекции.