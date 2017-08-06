Страшный сон для российских танков 17 Юрий Бутусов

6.08.2017, 9:26

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Российская бронетехника для «Джавелина» - удобная мишень.

США рассматривают вопрос о передаче Украине партии знаменитых противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» на сумму 50 миллионов долларов.

Что ж, политический эффект от этого события трудно переоценить - это будет настоящий прорыв в военной помощи США, огромное достижение украинской дипломатии и всего украинского государства.

Но рассмотрим военный аспект. Во-первых, а что мы получим исходя из планирования поставки в 50 миллионов баксов? Это не живые деньги, мы не будем торговаться, это нам выделят из фонда военной помощи поставку на тех условиях комплектации, которые приняты в Минобороны США.

«Джавелин» это ракета нового поколения, с автоматическим наведением по принципу «выстрелили и забыл», а технологией производства самонаводящихся ПТРК, поражающих танк в самую слабозащищенную проекцию - сверху, обладают всего две страны в мире - США и Израиль.

Для оценки масштаба поставки у нас перед глазами хороший пример Эстонии. В 2016-м году эстонская армия по программе военной помощи получила «Джавелины» на схожую сумму в 55 миллионов долларов.

На эту сумму Эстония получила: 74 пусковых установки, 220 боевых ракет, и 10 ракет для отработки боевых пусков (fly-to-buy). В сумму поставки включена транспортировка, программное обеспечение, техподдержка, логистика.

Стоимость одной ракеты «Джавелин» при закупке Минобороны США составляет не менее 100 тысяч долларов, стоимость пусковой установки - 130 тысяч (ПУ комплектуется качественной ночной и дневной оптикой). Так что вряд ли мы будем закупать потом ракету самостоятельно. Но можно подготовить расчеты, которые будут профессионально работать с таким дорогим оружием.

«Джавелин» великолепен, и это страшный сон для российских танков. Но надо учитывать, что он тоже не является абсолютным оружием и панацеей, и несмотря на свою простоту эксплуатации и применения требует очень грамотной тактики и планирования боевых операций.

Дальность пуска - 2500 метров. У ракеты очень умная инфракрасная система самонаведения, которая в простых условиях дает 96% прямых попаданий. Но тепловые помехи, плотный дым, погодные факторы оказывают влияние на точность распознавания и прицеливания.

Применять такое высокоэффективное и дорогое оружие должны настоящие профессионалы, действия которых обеспечивают подготовленные боевые группы.

Перевооружить армию «Джавелинами» мы полностью не сможем, да и незачем, наверное. Надо делать как в Израиле - спецподразделения для применения высокоточного оружия. Это правильный путь для дорогих систем вооружений, которые имеют важное тактическое значение.

Российская бронетехника для «Джавелина» - мишень. Но чтобы повысить потери, снизить защищенность противника, все равно оптимально подвергать бронетехнику обстрелу из разных видов оружия, для того чтобы вывести из строя системы динамической защиты, экраны, системы активной защиты. Современное оружие наиболее эффективно при комплексном применении. Это относится и к такой суперсовременной системе как «Джавелин», которая не имеет аналогов в российской армии.

Разумеется, захват «Джавелина» стал бы самой желанной целью для российских спецслужб, что также следует учитывать при планировании боевого применения.

Юрий Бутусов