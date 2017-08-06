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«СтопХам» в Минске поймал руководителя службы новостей БТ

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  • 6.08.2017, 20:58
ФОто: onlner.by

Ведущий пропагандист не только врет людям, но и ездит по тротуарам.

В одной из героинь ролика «СтопХам в Минске. Езда по тротуару» пользователи интернета узнали заместителя генерального директора АТН Белтелерадиокомпании Аллу Рыжевич, пишет nn.by.

Кстати, большинство участников этого «реалити-шоу» на Любимова продемонстрировали незнание не только правил дорожного движения, но и закона «Об информации, информатизации и защите информации», запрещая велосипедисту вести видеосъемку. Как минимум, для сотрудника СМИ это странно.

В комментарии «НН» Алла Рыжкевич назвала эту ситуацию обычным бытовым конфликтом, на котором велосипедист сделал себе пиар. И добавила, что, несмотря на это, ему все прощает.

А вот ГАИ в данном случае никому ничего прощать не собиралось.


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