«Могу мыслить, как инопланетяне»: 9-летний американец просится в NASA 7.08.2017, 8:16

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Молодой человек откликнулся на вакансию «защитник планеты».

Национальное управление по аэронавтике и освоению космического пространства недавно объявило конкурс на необычную вакансию — ни много ни мало защитника Земли. Несмотря на эпичность названия должности, речь идет о вполне серьезной работе: новый сотрудник NASA должен будет заниматься вопросами предупреждения проникновения микроорганизмов на борт космических кораблей или станций. Один юный житель США счел себя годным для столь ответственной должности: обожает космос, пересмотрел всю научную фантастику, сам похож на инопланетянина… Работа парню пока не светит, но в NASA порыв оценили, пишет mk.ru.

На объявление о замещении вакантной ставки с зарплатой до $ 187 тыс. в год откликнулся девятилетний Джек Дэвис. Он отправил в NASA письмо, в котором развернуто объяснил свое преимущество перед конкурентами.

«Мне только девять лет, однако я считаю себя годным для этой работы, — говорится в письме. — Моя сестра называет меня инопланетянином, я посмотрел практически все фильмы про космос и инопланетян».

Джек также отметил, что обожает видеоигры и весьма в них преуспел. И привел главный аргумент, с которым не поспоришь: «Я молод, поэтому легко смогу научиться мыслить, как инопланетяне».

В NASA, конечно, отказали, несмотря на перспективность и энтузиазм ребенка. Но сочли нужным поддержать его стремление к познанию космоса и мотивировать хорошо учиться, чтобы в будущем осуществить свою мечту.

«Я надеюсь, что ты будешь усердно учиться в школе, — ответил мальчику директор департамента планетарных наук NASA Дэвид Грин, — Мы надеемся в один прекрасный день встретиться с тобой в NASA».