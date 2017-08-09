Предприниматели: Что ты нам из своих Дроздов покажешь? 23 9.08.2017, 8:23

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ФОТО: SVABODA.ORG

Осенью на Площадь выйдут все – и предприниматели, и «тунеядцы».

Отношения белорусской диктатуры с частным бизнесом, в особенности те эпитеты, которыми Лукашенко награждал предпринимателей, могут занять достойное место в музее цинизма.

Вчера Лукашенко, в духе 23-летней традиции, поручил к 1 октября подготовить пакет документов по условиям работы предпринимателей в Беларуси. Диктатор пообещал какие-то туманные «поблажки», но взамен требует безоговорочной покорности. «Не дай Бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести – мало не покажется, я вам гарантирую», - заявил правитель.

Диктатор также призвал предпринимателей работать не только на себя, но и на «благо государства». «Бизнес — это тяжелейшая ноша. Там надо шевелиться и знать многое. Поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало», - предупредил Лукашенко.

Что означают очередные неуклюжие «реверансы» диктатора в сторону бизнеса? На этот и другие вопросы отвечает предприниматель и общественный активист из Барановичей Николай Черноус.

- Вчера в порыве некоего «самобичевания» Лукашенко заявил, что «предприниматели делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать». Что это значит? Стоит ли его словам верить?

- Боже, какой бред! Это говорит человек, который поносил предпринимателей последними словами! Ничего, абсолютно ничего он не «улучшит» условиях ведения бизнеса. Двадцать лет было возможность «улучшать» - и где результат?

Пусть бы он сперва «улучшил» зарплаты белорусов – тогда бы и предприниматели на ноги стали. Сами, без его «улучшений». Ведь доходы бизнеса зависят во многом от покупательской способности граждан, от общего «самочувствия» экономики. Вот тут пусть и улучшает. Да только куда ему!

Что он способен «улучшить» в стране? Люди уже выживают по принципу «еле-еле душа в теле».

- Но в обмен на абстрактные «улучшения» Лукашенко требует вполне конкретного подчинения, да еще грозится, что «мало не покажется». Как вы это не прокомментируете?

- Еще бы! Он боится протестов. Это-то его и больше всего беспокоит. Потому что осенью предприниматели выйдут на Площадь.

Но слово не воробей: если он так заявил, значит уже точно понятно, что не будет никаких льгот и послаблений. Наоборот, исполкомам и налоговым, разного рода контролерам и проверяющим дана отмашка: «не пущать!». Предпринимателей и дальше будут вытеснять с рынка.

Но я скажу так: это его «мало не покажется» уже безнадежно опоздало. Оно нам – как горох о стену. Нам уже сегодня «мало не показывается». Что он там еще собрался «показать» в октябре? Чем он нас «удивить» собрался?

Больше Лукашенко для предпринимателей уже ничего не «покажет». Мы уже все испытали и все видели: и в натуре, и в профиль, и в фас. Нам остается банально выжить – не только предпринимателям, всему белорусскому народу. Не будет давать выжить – сами покажем ему такое, чего еще не видал.

1 октября все пойдем посмотреть, что он нам из своих Дроздов «покажет». На Площадь пойдем посмотреть, не куда-нибудь. Народ пойдет весь – еще больше, чем весной. Раньше выходили только самые боевые, а осенью, если он пойдет «показывать» - на Площадь выйдут все. Попробуй, покажи нам тогда, на что ты способен.

- Почему власть засуетилась так именно с прицелом на 1 октября? Новую версию декрета о «тунеядцах» хотят издать 1 октября, новые правила для предпринимателей – тоже. Что за магическая дата?

- Потому что власти знают: осенью им «припечет». Осенью на Площадь выйдут вместе – предприниматели и «тунеядцы» - посмотреть, что он нам «покажет».

Людям деваться уже некуда. Народ желает работать, а его переводят в «тунеядцы». Да и рабочим не предприятиях нечем платить.