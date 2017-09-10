Ученые допустили, что подо льдами Антарктиды кипит жизнь 10.09.2017, 17:42

2,996

Фото с сайта сезоны-года.рф

Ученые обнаружили в вулканических пещерах Антарктиды следы ДНК.

Ученые из Австралийского национального университета обнаружили в вулканических пещерах Антарктиды следы ДНК, которые могут принадлежать неизвестным науке животным. Это может говорить о том, что там кипит жизнь. Результаты исследований они опубликовали в журнале Polar Biology, передает ria.ru.

Группа ученых во главе с Керидвен Фрейзер прибыла на остров Росса, один из самых южных на планете, на территории которого находится действующий вулкан Эребус. Там они изучали "обширные и связанные друг с другом" подледниковые пещерные системы, образованные под воздействием вулканического пара.

Взяв пробы из разных пещер, ученые обнаружили следы мха, водорослей, круглых червей и членистоногих, причем некоторые образцы ДНК могут принадлежать "новыми видам животных и растений". Следы обнаружены как на поверхности, так и на подледных участках.

По словам Фрейзер, результаты исследований открывают "соблазнительный вид" на то, что происходит под льдами Антарктиды. Она поясняет, что в геотермальных пещерах очень хорошие условия для жизни.

"В этих пещерах может быть по-настоящему тепло, в некоторых из них температура может достигать 25 градусов. Вы можете ходить там в футболке, и вам будет комфортно", — отмечает Фрейзер.

Как отмечает ее коллега доктор Лори Коннел из Университета Мэна, если ученым удастся найти сами организмы, а не только их следы, это приоткроет дверь в "волнующий новый мир".

"Мы пока не знаем, сколько пещерных систем сконцентрировано вокруг вулканов Антарктилы или насколько эти подледниковые среды связаны друг с другом. Их действительно сложно выявить, до них сложно добраться, их сложно изучить", — отметил еще один исследователь, Чарльз Ли из Университета Вайкато.

По последним данным, на территории Антарктиды находится не менее 138 подледных вулканов.