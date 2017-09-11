Лукашенко полетел в Индию в спортивном костюме 33 11.09.2017, 18:02

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Ранее диктатор посещал в спортивном костюме Узбекистан.

В понедельник Александр Лукашенко полетел с официальным визитом в Индию в... спортивном костюме, передает «Еврорадио».

Это видно на видео из аэропорта, которое показал телеканал ОНТ. Понятно, что в самолете Лукашенко переоденется и с трапа в Индии будет спускаться уже в своем обычном костюме.

Правитель очень редко отправляется в зарубежные поездки в спортивном костюме. Из его поездок за последние годы во время посадки в самолет Лукашенко был в нем только в прошлом году, когда летел в Узбекистан.