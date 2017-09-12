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12 сентября 2017, вторник, 12:16
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На белорусско-литовской границе назревает транспортный коллапс

  • 12.09.2017, 10:16
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Произошел сбой в работе программного обеспечения сразу в нескольких пунктах пропуска.

У литовской таможенной службы произошел сбой в программном обеспечении. В связи с этим в нескольких пунктах пропуска прекращено оформление транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

«Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских таможенных служб с 08.30, 12 сентября, прекращено таможенное оформление легкового и грузового транспорта», — рассказали в ведомстве.

Оформление транспорта прекращено в пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог»), «Лаворишкес» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Котловка»), «Шумкас» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Лоша») в обоих направлениях.

В Госпогранкомитете рекомендуют гражданам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.


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