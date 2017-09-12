Россиянам будут урезать пенсии 5 12.09.2017, 10:50

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Правительство РФ решило сэкономить на пожилых гражданах.

Минэкономразвития РФ спрогнозировало сокращение пенсий в реальном выражении, пишут во вторник "Ведомости" со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз.

Согласно документу, в ближайшие три года пенсионные выплаты в реальном выражении в России расти не будут. Это произойдет из-за отказа от их индексации работающим пенсионерам, которых в России около 10 миллионов. Кроме того, на их сокращение повлияет инфляция, которая, по прогнозу, будет выше, чем в этом году. Индексируют же пенсии на величину прошлогоднего показателя. Согласно основному сценарию, они снизятся на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019-2020 годах.

Два федеральных чиновника и представитель Минтруда РФ информацию подтвердили. Однако они добавили, что формирование бюджета еще не завершено. Один из чиновников также заявил, что обо всех выплатах говорить нельзя, так как это технический показатель. Он объяснил "Ведомостям", что правильно обсуждать два показателя: пенсию неработающих пенсионеров, а для работающих — общий доход, который состоит из пенсии и заработка.

"Зарплата работающих пенсионеров растет вместе с рынком труда… пенсия же не индексируется, но все же немного увеличивается (примерно на один процент) из-за пересчета баллов (они доначисляются, так как человек дольше работает)… В реальном выражении доход снижается у минимального числа пенсионеров", — пишет газета со ссылкой на чиновника.

При этом он добавил, что нужно учитывать ступенчатую накопленную индексацию, когда человек перестанет работать. Реальные доходы всего населения будут расти быстрее: в 2018-2020 годах — 2,1 процента, 1,1 процента и 1,2 процента соответственно, заключает газета.

В Минэкономразвития заявили, что опубликуют проект после одобрения в правительстве.