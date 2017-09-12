Павел Северинец: Давайте всей страной послушаем, о чем Лукашенко с Вакульчиком по телефону говорят 5 12.09.2017, 10:55

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Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Политик прокомментировал «фокус-покус» от людей в погонах.

Сопредседатель БХД Павел Северинец получил письмо из Первомайского РУВД Минска с результатом милицейской проверки по факту использования незаконной записи его телефонного разговора весной этого года, во время защиты Куропат, сообщает bchd.info.

Из полученных объяснений представителя БТ, по словам милиции Первомайского РУВД, следует, что запись им предоставил «анонимный источник» (так в тексте), а сами они вовсе не имели целью «нарушение прав и законных интересов граждан».

Таким образом, подытоживает заместитель начальника управления А. В. Паращук, признаков состава преступления в действиях сотрудников Белтелерадиокомпании, которые подготовили телевизионный фильм с использованием записи телефонной разговоры, не имеется.

- Фокус-покус, смотрите: ваш телефон незаконно прослушали, запись анонимно передали на БТ и использовали в клеветнической фильме, но никакого нарушения закона нет! - комментирует результаты «проверки» Павел Северинец. - Стыдно за людей в погонах. Дорогие мои, где же ваша юридическое образование? Это же не игра в наперстки, а подсудное дело. Если же все законно, давайте вместе, всей страной послушаем, о чем там Лукашенко с Вакульчиком по телефону говорят. Может, как раз и установим тогда, кто такой «анонимный источник»?