Метеоролог едва не улетел, измеряя скорость урагана «Ирма» 4 12.09.2017, 11:11

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Смельчак решил измерил скорость ветра в эпицентре бури с помощью специального прибора.

Одним из героев урагана «Ирма», который бушует сейчас на территории США, стал метеоролог Джастин Дрейк.

Этот смельчак решил измерил скорость ветра в эпицентре бури с помощью специального прибора. Мужчина попытался идти навстречу ужасающей силы шквалам урагана, при этом держа в руках прибор. Видео об этом метеоролог опубликовал в «Твиттер».

Усилия Джастина были вознаграждены: он смог произвести измерения и все-таки вернулся в машину.

Джастин Дрейк известен в США как так называемый охотник за бурями. Он ведет специализированный сайт, посвященный этим явлениям.