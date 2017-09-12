Метеоролог едва не улетел, измеряя скорость урагана «Ирма»4
- 12.09.2017, 11:11
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Смельчак решил измерил скорость ветра в эпицентре бури с помощью специального прибора.
Одним из героев урагана «Ирма», который бушует сейчас на территории США, стал метеоролог Джастин Дрейк.
Этот смельчак решил измерил скорость ветра в эпицентре бури с помощью специального прибора. Мужчина попытался идти навстречу ужасающей силы шквалам урагана, при этом держа в руках прибор. Видео об этом метеоролог опубликовал в «Твиттер».
Усилия Джастина были вознаграждены: он смог произвести измерения и все-таки вернулся в машину.
Джастин Дрейк известен в США как так называемый охотник за бурями. Он ведет специализированный сайт, посвященный этим явлениям.
@JustonStrmRider tearing it up! pic.twitter.com/VhC97GZJBa— Simon Brewer (@SimonStormRider) 10 сентября 2017 г.