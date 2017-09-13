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Cолистка Onuka: Люди в Беларуси очень светлые и одухотворенные

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  • 13.09.2017, 15:32
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Участница украинской группы рассказала, почему ее вновь и вновь тянет в нашу страну.

Украинские современные музыкальные группы – доказательство того, что талантливые люди ныне точно существуют. 16 сентября на фест «камяніца», который поддерживает банк «белвЭб», приезжает киевская электро-фолк группа Onuka, которую белорусы без преувеличения обожают. KYKY поговорил с солисткой группы Натой Жижченко и записал на карточки ее мысли о депрессии, женщинах и Беларуси.


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