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Песков: Путин может приехать на «Запад-2017»

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  • 14.09.2017, 18:51
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Владимир Путин
Фото: twitter

Пресс-секретарь главы Кремля резюмировал возможное посещение Путиным белорусско-российских военных учений.

Президент России Владимир Путин может посетить "один из компонентов военных учений "Запад-2017". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Последний раз Путин посещал учения "Запад" в 2013 году.

14 сентября в Беларуси стартуют учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.


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