Песков: Путин может приехать на «Запад-2017»3
- 14.09.2017, 18:51
- 1,076
Пресс-секретарь главы Кремля резюмировал возможное посещение Путиным белорусско-российских военных учений.
Президент России Владимир Путин может посетить "один из компонентов военных учений "Запад-2017". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует ТАСС.
Последний раз Путин посещал учения "Запад" в 2013 году.
14 сентября в Беларуси стартуют учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.