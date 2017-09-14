Песков: Путин может приехать на «Запад-2017» 3 14.09.2017, 18:51

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Владимир Путин

Фото: twitter

Пресс-секретарь главы Кремля резюмировал возможное посещение Путиным белорусско-российских военных учений.

Президент России Владимир Путин может посетить "один из компонентов военных учений "Запад-2017". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

Последний раз Путин посещал учения "Запад" в 2013 году.

14 сентября в Беларуси стартуют учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.