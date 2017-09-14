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США ввели новые санкции против Ирана

  • 14.09.2017, 22:02

Санкционные списки пополнили компании, которые причастны к развитию ракетной программы Тегерана.

В санкционный список включены 7 иранских граждан и две базирующиеся на Украине компании, причастные - по мнению Вашингтона - к развитию ракетной программы Тегерана, и две иранские компьютерные сети, которые обвинили в хакерских атаках на Минфин США, передает «Радио Свобода».

С этого момента заморожены все их американские авуары, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.

Вашингтон обвиняет Иран в тайных попытках развивать ракетную и ядерную программы - в нарушение "ядерного соглашения" Тегерана и шести ведущих держава мира, подписанного в 2015 году.


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