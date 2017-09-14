Ольга Николайчик: Лукашенко, по-видимому, боится меня и Винярского 6 14.09.2017, 22:29

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Ольга Николайчик

Фото: novychas.by

Власти никак не могут повлиять на решимость активистов.

Вечером, после 10 суток ареста, на свободу спецприемника на Окрестина вышла задержанная накануне акции 8 сентября на Октябрьской площади Минска кинодокументалистка и общественная активистка Ольга Николайчик, передает «Радыё Рацыя».

Она без своего присутствия предварительно была осуждена за участие в несанкционированном собрании 3 июля. И насильно задержана вечером на выходе из магазина 4 сентября в Минске.

У Окрестина Ольгу встречали свыше десятка родных, друзей и соратников. Она рассказала об условиях содержания, которые назвала "узаконеными пытками". Подтвердила, что не боится репрессий и убеждена, что на верном пути.

«Лукашенко меня и Винярского, не самых молодых, по-видимому, больше всего боится, когда даже Статкевича выпустил!» - под общий смех присутствующих проговорила она.

Как творческий человек, Ольга думает сосредоточиться до конца года на работе над окончанием документального кино "Гулаг Бульбаш" - о событиях вокруг Куропат и о пытках над их жертвами. Она предполагает представить ее на ближайшем международном кинофоруме в Риге. Но съемки и монтаж собирается вести в Украине, где можно безнаказанно взять аппаратуру в аренду.