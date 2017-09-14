Трамп – cпасателям во Флориде: Вы проделали потрясающую работу 14.09.2017, 22:51

Дональд Трамп

Глава Белого дома поблагодарил ликвидаторов последствий «Ирмы» за самоотверженность.

Президент США Дональд Трамп прибыл во Флориду, чтобы посетить юго-западные районы штата. Цель президента – заслушать отчет об усилиях по ликвидации ущерба, нанесенного ураганом «Ирма», и встретиться с пострадавшими, передает «Голос Америки».

Вице-президент Майк Пенс также сопровождает главу государства в этой поездке.

«Вы все здесь сделали потрясающую работу!» - сказал Трамп вскоре после прибытия в Форт-Майерс.

«Хотя, к несчастью, погибли люди, но количество жертв оказалось небольшим… Считалось, что счет жертв может пойти на тысячи и тысячи. То, что этого не произошло, - ваша огромная заслуга», - отметил президент.

Беседуя с журналистами в аэропорту города Форт-Майерс, президент остановился на ряде политических вопросов и, в частности, на проблеме укрепления безопасности границ. В числе прочего, он подчеркнул необходимость построения стены на границе с Мексикой.

Коснувшись вопроса о налоговой реформе, Трамп заявил, что в решении этой проблемы богатые американцы не являются его приоритетом.

Позднее Трамп, которого сопровождала первая леди Мелания Трамп и вице-президент Майк Пенс, посетил другой флоридский город - Неаполь, через который, как и через Форт-Майерс, прошел центр урагана «Ирма». Здесь президент дружески пожимал руки местным жителям, окружившим его, вице-президента и первую леди.

«Мы вместе с вами на 100 процентов», - заявил Трамп.

Трамп уже объявил Флориду зоной бедствия, что ускорит получение пострадавшими районами федеральной помощи.

Усилия по восстановлению уже идут полным ходом, однако власти предупреждают, что ликвидация последствий урагана, также обрушившегося на несколько карибских островов, может затянуться.

Главным приоритетом региональных и федеральных властей является восстановление электроснабжения для 3-х миллионов жителей Флориды. Эти восстановительные работы, по оценке жилищно-коммунальных компаний, могут занять неделю или даже больше времени.

Тем временем проводится расследование, послужили ли именно перебои в электроснабжении и связанные с этим отключения системы кондиционирования воздуха главной причиной смерти 8 жильцов в доме престарелых во флоридском городке Голливуде. Вместе этими жертвами общее количество погибших во Флориде в результате урагана «Ирма» составило 25 человек.