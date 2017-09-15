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«Црвена Звезда» - БАТЭ: 1-1

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  • 15.09.2017, 0:01
Фото: Reuters

Борисовский клуб стартовал в Лиге Европы с волевой ничьи.

Борисовский БАТЭ cтартовал в Лиге Европы матчем с белградской «Црвеной Звездой». Команды обменялись забитыми мячами и сыграли вничью 1:1. Счет на 51 минуте открыл полузащитник сербской дружины Неманья Радонич. Белорусы сравняли счет на 71 минуте голом Николая Сигневича.

Црвена Звезда – Борян, Савич, Родич, Стойкович, Срнич (Пешич, 77), Крстичич, Доналд, Ле Таллек, Канга, Радонич (Рикардиньо, 72), Боачи.

БАТЭ – Щербицкий, Милунович, Гайдучик, Поляков, Володько (Сигневич, 61), Риос, Иванич, Драгун, Стасевич (Володько, 83), Родионов (Бага, 75), Гордейчук.

Предупреждения:

Савич (14), Милунович (47), Родионов (53).


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