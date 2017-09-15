Сын Всеслава Чародея скоро увидит свою столицу
- 15.09.2017, 7:36
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В Минске поставят памятник князю Глебу.
Памятник минскому князю Глебу Всеславичу будет установлен в Минске. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич на заседании координационного совета по туризму, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— Уже принято решение о создания памятника Глебу Минскому. Место установки и концепция обсуждаются, — сообщил Игорь Юркевич, комментируя предложение председателя Белорусского общественного объединения экскурсоводов и гидов-переводчиков Николая Чирского установить памятник минскому князю.
Глеб Всеславич — князь минский с 1101 по 1119 год, родоначальник минской ветви полоцких князей, сын князя Всеслава Брячиславича Чародея.