Владимира Некляева арестовали на семь суток 15.09.2017, 16:14

Владимир Некляев

Одного из лидеров БНК осудили за Акцию предупреждения.

Суд Советского района приговорил одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэта Владимира Некляева к семи суткам ареста за участие в «несанкционированной акции», передает «Радыё Свабода».

8 сентября Владимир Некляев принял участие в Акции предупреждения на Октябрьской площади и шествии проспектом Независимости по случаю Дня воинской славы.

Участники Акции предупреждения протестовали против российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Чтобы присоединиться к протестующим, Владимир Некляев специально приехал на день раньше из Польши, где участвовал в конференции.

Известно, что утром 15 сентября Владимир Некляев должен был пойти к врачу.