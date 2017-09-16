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Как теперь работают рынки бизнесмена Аверьянова

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  • 16.09.2017, 10:39
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Юрий Аверьянов
Фото: tut.by

Пока «полководец» в бегах, его люди не желают пополнять армию «тунеядцев».

Неделю назад стало известно, что силовики задержали и взяли под стражу шесть топ-менеджеров опального бизнесмена Юрия Аверьянова. Журналисты tut.by решили посмотреть, как это отразилось на работе его известных объектов.

Напомним, более полутора лет назад у бизнесмена Юрия Аверьянова разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Погрязший в долгах предприниматель осел в Европе. Затем появилась информация, что компании Аверьянова стали одна за другой уходить в банкротство. Одним из последних это сделало ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо», которому принадлежит автомобильный рынок.

Авторынок на Малиновке: «Все работают, не работаешь — будешь тунеядцем»

В будний день журналисты зашли в автомолл «Кольцо». На первом этаже все выглядит достаточно оживленно, закрытых павильонов — минимум. Напротив входа из ларька с шаурмой играет Стас Михайлов.

«Какие хорошие сегодня песни у вас, не то что вчера про Витю весь день», — говорит одна из женщин-продавцов, которая зашла перекусить.

Заходим в павильон к одному из продавцов запчастей. Журналисты спрашивают, как изменилась обстановка после задержания руководства молла. Мужчина пожимает плечами и говорит, что все в порядке.

— Тут бы со своими делами разобраться. Вообще на нашу работу это не повлияло. У нас же тут все выкуплено: товарищества собственников, поэтому работаем самостоятельно.

О будущем рынка он тоже не беспокоится.

— А что делать? Все работают! У нас же как: не будешь работать — будешь тунеядцем. Вариантов немного. Уходить никуда не собираемся.

Неожиданно находим в автомолле в конце ряда павильон с турецкими мужскими костюмами и аксессуарами. Продавец говорит, что о задержании «топов» слышала, ведь на рынке это обсуждают. Но на покупательной способности или на планах продавцов это никак не сказалось.

— Свет нам, кстати, отключали не за долги, а потому что авария была. Весь район отключили. Ну, как видите, массово не съезжают. Наоборот, мы вот магазин открыли на прошлой неделе.

На входе в автомолл журналисты замечают приглашение на второй этаж и рекламу о том, что там большой выбор запчастей, туристическая, спортивная одежда и даже секонд-хенд. Поднимаемся и видим практически пустые ряды, где изредка встречаются офисные павильоны. В одном крыле есть несколько человек, которые разложились со всех сторон и остались продавать запчасти. На витринах висят объявления: кто-то сдает помещение, еще кто-то — переехал на первый этаж.

Журналисты встречают продавца спортивной одежды. Он и объясняет нам, куда исчезли все арендаторы со второго этажа.

— Ну вообще, я в курсе, что на рынок приходили из ОБЭП. Но еще с 2014 года после известных событий и после кризиса в 2015-м вести свой бизнес стало слишком дорого, и остались только те, у кого дела идут относительно хорошо. У нас, например, все относительно в порядке, поэтому мы пока никуда уходить не собираемся.

Автомобильный рынок, где продают машины, за моллом в будний день тоже был практически полупустой. Оперативный комментарий в автомолле получить не удалось. Ни один телефон администрации несколько дней не отвечал.

Стройрынок в Малиновке: новый хозяин и отсутствие покупателей

Неподалеку от молла располагается открытый рынок с запчастями и стройматериалами. Авторынок тут выглядит оживленно — хватает покупателей, и достаточно много открытых павильонов.

Похожая ситуация на строительном рынке, который ранее вместе с авторынком входил в «Кольцо» Аверьянова, но сейчас отошел новому хозяину — компании «Инвесториентир». Правда, посетителей тут меньше.

В павильоне с красками журналисты общаются с семейной парой, которая работает на рынке 20 лет. Говорят, что раньше здесь все было заставлено до «пройти невозможно», а сейчас половины людей нет. Точки закрываются каждый месяц уже на протяжении года.

— Хотя какая разница, кто поменялся? Люди перестали ходить. Понастроили своих гипермаркетов, а нам тут что?! Аренда сумасшедшая, покупателей нет, люди не выдерживают, особенно зимой.

Правда, уходить прямо сейчас никто не собирается, а многим даже договоры продлили.

Стройрынок в Уручье: «В конце вообще все закрыто»

Далее журналисты едут разузнать обстановку на строительном рынке в Уручье компании «Ростэм» Аверьянова. Теперь, как говорят продавцы, часть рынка ушла банку.

Сюда мы тоже приходим днем и общаемся с продавцами смесителей и дверей.

— А здесь ничего не меняется! У людей нет денег, аренда космическая — 900 рублей за 24 «квадрата». Часть рынка продали банку, он и аренду уменьшил казармам — это павильоны такие на центральной аллее. В конце рынка там вообще все закрыто.

Рынок разбит на центральную аллею и ряды с павильонами. По нашим наблюдениям, да и как говорят сами продавцы, павильоны работают только на центральной аллее. Одни — переехали на точки поменьше, другие — вместо двух теперь снимают только одну, третьи — вовсе закрылись. Очередей покупателей здесь тоже не заметили. При этом положении дел низких цен и скидок тут мы тоже не нашли.

Продавцы говорят, что уходить сейчас с рынка не планируют. Все в курсе о посадках «топов», но на работе это никак не отразилось.

«До Нового года постоим, а там будет видно», — говорят продавцы.

В других павильонах рассказывают, что проблема в основном в том, что нет покупателей, а аренда помещения стоит дорого. Поэтому многие постепенно уходят с рынка.

В администрации строительного рынка в Уручье сказали, что не будут комментировать эту ситуацию.

— Рынок к этому событию (задержанию топ-менеджеров. — Прим. TUT.BY) никакого отношения не имеет.


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