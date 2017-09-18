В Минске нашли самый снобский дорожный знак 18.09.2017, 21:26

Запрещающий знак не распространяется на самые дорогие марки авто в мире.

Минский фотограф Павел Поташников выложил в Twitter фото «кирпича» с табличкой марок машин, на которые действие знака не распространяется. Все авто из класса «люкс», пишет citydog.by.

На выходных Павел сфотографировал у въезда на пирс на территории Robinson Club дорожный знак «Въезд запрещен», но снизу висела табличка, которая делает исключение для машин Aston Martin, Bugatti, Bentley, Ferrari, Lamborgini, Maybach, Rolls-Royce, Tesla. Как известно, это одни из самых дорогих марок авто в мире.

Неужели владельцы Robinson Club так заботятся о своих vip-клиентах, что организовывают специально для них правила движения по своей территории? Журналисты позвонили в колл-центр клуба.

– Я не помню у нас такого знака. Въезд на пирс запрещен вовсе. Наверное, это было какое-то мероприятие или очень богатая свадьба, – ответили в колл-центре.