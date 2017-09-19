«Запад-2017»: Российский вертолет нанес авиаудар по журналистам 38 19.09.2017, 11:27

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Два человека попали в госпиталь с тяжелыми ранениями.

На российско-белорусских учениях «Запад-2017» вертолет Ка-52 дал залп по толпе зрителей. В результате инцидента два человека попали в госпиталь с тяжелыми ранениями, а также сгорело два автомобиля, сообщает 66.RU со ссылкой на источник.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил источник.

Инцидент произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом. 18 сентября его посетил президент РФ Владимир Путин. Скорее всего инцидент произошел как раз утром в этот день, но о нем умолчали.