закрыть
19 сентября 2017, вторник, 12:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Запад-2017»: Российский вертолет нанес авиаудар по журналистам

38
  • 19.09.2017, 11:27
  • 14,423

Два человека попали в госпиталь с тяжелыми ранениями.

На российско-белорусских учениях «Запад-2017» вертолет Ка-52 дал залп по толпе зрителей. В результате инцидента два человека попали в госпиталь с тяжелыми ранениями, а также сгорело два автомобиля, сообщает 66.RU со ссылкой на источник.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил источник.

Инцидент произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом. 18 сентября его посетил президент РФ Владимир Путин. Скорее всего инцидент произошел как раз утром в этот день, но о нем умолчали.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются