Как пенсии белорусов выглядят на фоне соседей 8 20.09.2017, 22:59

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Белорусы могут только позавидовать пенсии в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Средняя пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет 298 рублей ($149). Tut.by посмотрел, как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних странах.

В России средний размер назначенной ежемесячной пенсии в июле увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с июлем 2016 года и составил 430 белорусских рублей (все суммы в тексте пересчитаны в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 20 сентября).

Ранее сообщалось, что в России пенсии в реальном выражении расти в ближайшие годы не будут и даже сократятся. Так, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019—2020 годах. Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата).

У нашего соседа по ЕАЭС — Казахстана — средний размер пенсии на 1 сентября достиг 375 рублей.

Средняя пенсия по старости в Литве составляет около 670 рублей. С начала этого года эти выплаты повысились примерно на 47 рублей. С января следующего года из-за индексации они должны возрасти до 768 рублей.

В Латвии в первом полугодии этого года средняя пенсия по старости составила 707 рублей. Это примерно на 20 рублей больше, чем в прошлом году в среднем. Сейчас минимальная пенсия в Латвии составляет 165 рублей в месяц, в октябре она будет увеличена на 7 рублей.

В Эстонии во втором квартале этого года средняя пенсия по старости была на уровне 950 рублей в месяц. Это на 4,7% больше, чем годом ранее.

В Польше минимальная пенсия составляет 540 рублей на руки.