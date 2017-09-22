Как Лукашенко становится неузнаваемым 11 Павел Дмитриев, «Салiдарнасць»

22.09.2017, 22:32

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Белорусы научились жить без правителя.

Показательная история произошла в одной из школ Браславского района. Первоклассница перепутала главу КГК Леонида Анфимова с Лукашенко. Забавный случай правителю пересказал сам руководитель Комитета госконтроля во время рабочей встречи.

Как сообщает пресс-служба диктатора, «Леонид Анфимов смог привнести в доклад нотку душевности, рассказав о своем посещении в День знаний Слободковской средней школы Браславского района».

Одна из первоклассниц, когда Леонид Анфимов вручал ей книгу «Беларусь — наша Радзіма», поинтересовалась, не он ли Александр Лукашенко.

Неизвестно, показалась ли эта история столь душевной самому Лукашенко, но в любом случае ему есть о чем задуматься.

Ведь, казалось бы, лицо диктатора не просто мелькает на экранах телевизора, а практически поселилось там сплошной заставкой. Поди отыщи телеканал, где на протяжении 30 минут перед глазами не предстанет правитель, убирающий картошку, растящий пшеницу или просто ператрахивающий чиновников. Но, судя по всему, белорусы отлично научились орудовать пультами от телевизоров, раз дети уже перестали узнавать диктатора.

Списать конфуз школьницы на внешнее сходство Лукашенко и Анфимова вряд ли получится. Даже наличие усов у обоих не делает их похожими.

Конечно, маленького ребенка такой атрибут мог бы сбить с толку, но только если бы речь шла о мало знакомых дяденьках. А разве Лукашенко может мириться с ролью мало знакомого дяденьки?

Еще в годы своей президентской юности правитель очень беспокоился о своей узнаваемости, требуя, чтобы буквально младенцы знали своего диктатора в лицо. И вот, казалось бы, целая армия идеологов, госСМИ и прочих ответственных работников брошена на выполнение этой задачи, а результат — перед вами.

Естественно, белорусские дети слышали о правителе и даже имеют на его счет собственное мнение. Но мало это тянет на всеобщее признание.

Это говорит лишь об одном: даже при таком плотном кольце белорусы научились жить без Лукашенко. Своей параллельной жизнью. Лукашенко присутствует в ней только номинально — в качестве сигнала для переключения телевизора да на фотографиях у чиновников в кабинетах. И как ты ни седлай трактор, как ни колупай клубни на поле или кидай арбузы — твоя популярность вовсе не в цифрах социологической службы. Она — в устах той самой первоклассницы.

Павел Дмитриев, «Салiдарнасць»