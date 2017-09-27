В Минске за билетами на матч БАТЭ - «Арсенал» выстроилась огромная очередь 27.09.2017, 11:28

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Фото: Сергей Мельник

Люди начали приходить к кассам с 6 утра.

В среду в продажу поступили одиночные билеты на матч Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал». Это те билеты, которые не были раскуплены в составе пакетов на весь групповой раунд турнира, пишет by.tribuna.com.

В Минске билеты можно приобрести через кассы TicketPro. Касса билетного оператора на проспекте Машерова открылась в 10.00.

Однако первые желающие лицезреть встречу БАТЭ и «Арсенала» стали собираться в 6 утра. К 8.30 уже образовалась очередь примерно из полусотни человек. К моменту начала продаж хвост из любителей футбола растянулся на два этажа. Их не смущает, что в продаже остались лишь наименее престижные билеты – за воротами и на угловых флажках по 35 рублей за штуку.