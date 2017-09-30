Черная метка для Лукашенко 10 Владимир Халип

30.09.2017, 8:28

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Фото с сайта novayagazeta.ru

Портрет правителя и «полководца» долго оставался незавершенным.

Созданный бурной фантазией электората, он вызывал тоску и недоумение. Чего-то в нем катастрофически не хватало. Вроде бы все подмечено, схвачено, отчеканено на века. Образ монументален и неповторим. Всё при нем, как в той старой немецкой песенке: «усы, часы пилотка и бравая походка». Но вот что-то было упущено. А что – непонятно. Двадцать три года соратники думали и гадали. А результат нулевой.

И вдруг откуда ни возьмись – большие маневры. Те самые, совместные с соседом и отчасти братом, «Запад-2017». День последний, решающий. Однако вот тут, когда уже был подготовлен триумф и должны были грянуть фанфары в честь торжествующих победителей, случился полный облом. Не приехал кремлевский хозяин. В смысле – коллега.

А посторонних полно. Инспекторы, журналисты и прочие лица, которых вынуждены терпеть. Телекамеры включены. А тут концепция боевого содружества принимает вдруг пренеприятную конфигурацию. Этот непредсказуемый будто бы брат цинично и нагло перепутал все карты. На важнейшее мероприятие не приехал не только он, но даже обещанный прежде Шойгу.

Пришлось всей нежелательной публике, которая тусовалась на полигоне, и всем тем, кто уютно пристроился у телевизора, сочинять кромешную историю про снаряд в одно место и невероятную занятость Путина на другом участке общего фронта. А так же о катастрофическом несовпадении графиков. Однако легенда явно не складывалась. Генералы мрачнели. Где-то в кустах уже затаился пыхтящий конфуз.

И тогда подсуетился приближенный в погонах: полководцу вручил пистолет. Никакой там не золотой. Настоящий. Вроде бы личное оружие или даже отчасти поощрение за боевые заслуги. Как бывало на фронте. То ли нечто положенное по штату, то ли награда. «С патронами?..» - изумился искренне награждаемый.

А то как же!

Вот она, минута руководящего счастья. Войска затаили дыхание. В хмуром небе над полигоном тихо и слаженно запели скрипки. Где-то поблизости защелкали внесезонные соловьи. Телезрители всей страны испытали катарсис и прослезились.

Идеологи облегченно вздохнули: монументальный портрет вождя и полководца в одно касание был блистательно завершен. Многие подступали к этой непосильной задаче, но решить ее не могли. А вот генерал-министр суть уловил мгновенно: нужен пистолет. Надежный. Испытанный. С патронами. Чтобы каждый понял, кто есть кто.

И вот отныне правитель не просто чиновник, засидевшийся в кресле. Он – человек с пистолетом. И нечего злословить, будто он уже ничем не отличается от своих персональных охранников. Еще как отличается! Те просто люди при штатном оружии. А человек в высшем чине да еще с пистолетом – это иной статус и особый путь.

Именно таким был его давний коллега Саддам Хуссейн. Крутой и непредсказуемый. Мог стоя за трибуной, с которой клеймил врагов внешних и внутренних, шарахнуть запросто автоматной очередью в потолок. А неугомонный Фидель Кастро! Тот даже в Москву прилетал с пистолетом и чихать хотел на всякие там запреты. Известное дело – команданте. Что ему протокол!

Есть еще в этом унылом мире настоящие вожди. Как говорили когда-то, узок их круг, страшно далеки они от народа. Но если где-то что-то не так, мгновенно хватаются за пистолет. А лихой малый Ким Чен Ын вообще все острые вопросы, вроде борьбы с коррупцией или нерасторопности подчиненных, решает обычно очередью из крупнокалиберного пулемета. А чего мелочиться, если вся власть, как известно, принадлежит народу, а народ свои полномочия передал ему, фактически, рожденному с пистолетом.

Время нынче суровое. Враг, как известно, стоит у ворот. У всех сразу. А потому в тот памятный сентябрьский день главнокомандующий решительным жестом двинул танки вперед. Коварный враг, точнее, условный противник, тоже не дремал. Он понял, кто сидит в командной стекляшке – звездные погоны генералиссимуса видны издалека. В панике разбросав вещевое довольствие, неприятель постыдно бежал. Виктория была полной. И никакой Путин не понадобился.

Конечно, кремлевский союзник успех оценил. Прежде всего, свой. И вскоре прислал в утешение партнеру Кадырова. А может быть, просто принял к сведению тот факт, что младший союзник в замысловатой игре престолов сам поспешил определить свое место. Скромное и незавидное. В том полигонном экспромте по поводу несовпадения графиков четко прозвучал удивительный по искренности пассаж: «Рад, что мне доверили основную площадку».

Позвольте, это как понимать?.. Разве не в его руках вся власть? Кто-то снова напутал в табели о рангах, и генералиссимус теперь подчиняется подполковнику ФСБ? И вообще, кто посмел доверить или не доверить какую-то там площадку человеку с пистолетом?

А может быть, просто проклюнулась вдруг застарелая тоска советского человека по родному политбюро, которое всегда обитало и все решало в Москве. Не исключено, что тут обычная оговорка. Но ни один из этих вариантов не умаляет бесподобную искренность признания. Да, таков ныне статус правителя.

Какой бы информационный камуфляж ни наводили на общий характер учений, слишком много вопросов останется без ответа. Слишком много странностей, недомолвок. Не потенциального врага пыталось кремлевское руководство запутать, а скорее своего хитро-простодушного партнера. Эти ученья очень похожи на старательно подготовленную и четко проведенную репетицию аншлюса.

Оптимисты радуются: а что мы говорили? Россия выводит свои войска! Вот только с подведением итогов не стоило бы спешить. До путинских выборов срок еще немалый. А сигналы с той стороны поступают разнообразные и ясные до предела.

Можно было бы и черную метку припомнить, но сравнение будет до крайности некорректным. Это пираты могли предупреждать жертву заранее. Джентльмены себе такого не позволяют.

В нынешнем мире есть только одна страна, которая не скрывает своих притязаний на нашу территорию. И именно с этой запоздалой империей здешнее руководство ухитрилось придумать фейковое «союзное государство» с непредсказуемыми последствиями. Каков у нас стратег?

А еще с пистолетом!

Владимир Халип, специально для Charter97.org