Приключения биткойна в стране кенгуру Иван Юсипюк, ukrinform.ru

30.09.2017, 17:04

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Опыт Австралии показывает, что процесс легализации и определения статуса криптовалюты выгоден именно для государства.

Процесс легализации статуса биткойна шагает по миру. Государства одно за другим дают известной криптовалюте правовое определение, чтобы не упустить свой шанс получить выгоду. Особого успеха в этом удалось достичь Австралии. Но не сразу. С тех пор, как австралийцы распробовали преимущества криптовалют и начали зарабатывать на упомянутых операциях или же активно пользоваться ими в частных целях – государство забило тревогу. Как же так – бюджет обходят такие драгоценные налоговые поступления?! Именно в момент, когда Австралийское налоговое управление вслух заговорило, что доходы, полученные от операций с биткойнами, нужно закладывать в отчетные документы и платить с них налог, криптовалюта в Австралии получила первое официальное признание.

BITCOIN: ТОВАР ИЛИ ДЕНЬГИ?

Фактически активный процесс вхождения криптовалюты на австралийской рынок начался еще в декабре 2013 года, когда главный регулятор – Резервный банк Австралии – признал ее легальной.

В то же время сначала Австралия трактовала bitcoin как товар, а транзакции с ним – как бартер, и с них взимался налог на товары и услуги (НДС). Таким образом, налог на криптовалюту с австралийцев взимался дважды – первый раз в момент покупки криптовалюты, а второй раз – при использовании ее в качестве платежного средства. Такой механизм многократно подвергался критике и в марте 2016 года правительство Австралии пообещало решить эту проблему.

Однако только 1 июля 2017 года Резервный банк Австралии начал рассматривать биткойн в качестве «денег», и внес на рассмотрение законопроект, призванный решить проблему «двойного налогообложения» для криптовалюты.

В законопроекте говорится, что с австралийцев не будет взиматься налог НДС в момент покупки криптовалюты. Ожидается, что в случае одобрения такая инициатива вступит в силу уже через несколько месяцев и позволит сделать регулирование криптовалюты более прозрачным и повысит привлекательность финансовой отрасли, а также оздоровит экосистему криптовалюты.

Однако для вступления в силу законопроекта его должны одобрить как в нижней, так и в верхней палатах Федерального парламента.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ: СВОБОДА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ?

В то же время ложкой дегтя в этой, пока призрачной, бочке меда для австралийских поклонников криптовалюты должно стать то, что отныне все доходы от операций с биткойнами нужно включать в налоговые декларации.

Австралийское налоговое управление объявило, что начнет облагать налогом транзакции биткойна уже в этом году. Более того, онлайн-валюта будет обложена налогом с момента основания, а это означает, что австралийцы могут теоретически быть в долгу перед фискальной службой с 2009 года. Поэтому гражданам, которые участвуют в операциях с bitcoin, или другими платежными системами, уже советуют хранить подробные записи своих действий и информацию об источниках и стоимость транзакций в австралийских долларах.

По словам экспертов, налоговую мало волнуют операции по приобретению или продаже вещей в интернете, однако очень интересуют налоговые котировки, которые используют онлайн-валюту, чтобы скрыть налогооблагаемый доход с помощью программного обеспечения.

РЕГУЛИРОВАНИЕ: ГОСУДАРСТВО НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ?

Важно также знать, что после признания биткойна денежным средством, австралийцы, кроме налогового, столкнулись с еще одним регулированием – внесением криптовалюты в законодательство о борьбе с отмыванием средств и терроризмом.

Майкл Кинан

Внесенная министром юстиции Австралии Майклом Кинаном инициатива особое внимание уделяет санкциям за нелегальные операции с биткойнами. Она предусматривает наказание не только для провайдеров, которые будут работать без лицензий, но и для их клиентов – пользование полученной из нелицензированных источников криптовалютой (в результате операций с незарегистрированным цифровым провайдером обмена валют). За упомянутые нарушения предлагается наказывать заключением от 2 до 7 лет и штрафами от 100 до 400 тыс. долл., в зависимости от тяжести нарушения и получаемых ранее предупреждений от регуляторных органов.

Легализация рынка криптовалюты также предусматривает создание так называемого Цифрового биржевого реестра, который будет контролироваться Центром отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC), главным агентством финансовой разведки Австралии. Для вступления в силу законопроекта его должны одобрить обе палаты австралийского парламента.

Однако уже на стадии проработки законопроект вызвал значительную критику среди пользователей, поскольку считается нарушением конфиденциальности и доступа к персональным данным. Операторы автоматов, с помощью которых можно расплатиться биткойнами, которых на территории Австралии не более 20 единиц, опасаются, что данная инициатива приведет к прекращению их деятельности, поскольку они не смогут предоставить спецорганам запрашиваемую идентификационную информацию.

Пострадают также частные интересы. Поскольку Австралия имеет широкий список ограничений в отношении стран и территорий по пересылке денег. Таким образом многие австралийские семьи арабского происхождения не смогут поддерживать своих родственников, как это делают сегодня.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВАЛЮТА: НАБЛЮДАТЬ ЗА ПРОЦЕССОМ ИЛИ ВОЗГЛАВИТЬ ЕГО?

Однако, начавшись, процесс становится необратимым. Именно поэтому сегодня вопрос присвоения статуса bitcoin легальной валюты уже официально обсуждается в парламенте Австралии. При этом поддерживают его как представители правящей партии, так и оппозиции. Сторонники инициативы, так называемые «парламентские друзья блокчейна», – отмечают, что невведение центральным банком Австралии bitcoin в качестве официальной валюты – это риск для будущей конкурентоспособности австралийской отрасли финансовых услуг объемом 145 миллиардов австралийских долларов в год.

Все активнее звучат и призывы разработать собственную официальную цифровую валюту на основе блокчейна. Австралийские парламентарии опасаются, что Австралия рискует отстать от конкурентоспособной азиатской экономики, если страна потеряет возможность захватить лидерство во внедрении новой генерации финансовых инноваций и услуг.

Вопрос для Австралии заключается в том, что страна больше не может конкурировать со своими азиатскими соседями, когда речь идет о производстве дешевых товаров и услуг, однако может конкурировать, когда речь идет о финансовых услугах.

Именно поэтому в начале года австралийское правительство выделило 350 тыс. долл. для разработки блокчейн-стандартов, а Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям начала сотрудничать со стартапами, которые занимаются разработками в сфере технологии расчетов криптовалютой.

Как и любое другое начинание, это тоже не обходится без критики. Некоторые эксперты считают инициативу по разработке Австралией собственной криптовалюты бесперспективной, сравнивая ее с намерениями изобрести велосипед. По их словам, это все равно, что после того, как глобальный интернет получил распространение, Австралия вдруг хочет создать свой собственный, который, к тому же, должен стать примером для подражания для других стран, которые тоже должны создать свои в будущем. Однако будущее уже наступило, и оно – глобальное, утверждают они.

Вместе с тем, опыт Австралии показывает, что процесс легализации и определения статуса криптовалюты выгоден для государства больше, чем для пользователей, поскольку для первого создает дополнительные возможности контроля и получения прибыли, а для других участников – лишь накладывает дополнительные ограничения.

Иван Юсипюк, ukrinform.ru