Как Шорец подставил Лукашенко 1 4.09.2017, 15:27

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Слова диктатора в очередной раз разошлись с делом.

Еще в апреле прошлого года Лукашенко в разговоре со спортивным чиновником Себастьяном Коэ довольно смело похвастался несуществующим на тот момент легкоатлетическим стадионом, пишет «Салідарнасць».

– Беларусь уже со следующего года будет в состоянии провести любое мероприятие по легкой атлетике. Мы специально модернизируем наш национальный стадион, центральный стадион именно под легкую атлетику, а не под футбол. Да, там можно будет играть в футбол, но это будет легкоатлетический стадион, созданный по последнему слову техники с запасным тренировочным полем и всеми атрибутами для работы спортсменов, — пообещал тогда белорусский правитель.

Спустя год с лишним стало очевидно, что озвученные на весь мир планы не сбываются.

Как заявил в начале сентября председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, многострадальный стадион «Динамо» (закрыт на реконструкцию еще в 2012-м!) будет введен в строй лишь к середине 2018 года. При этом полностью завершить реконструкцию спортивного объекта планируется в 2019 году, когда в Минске пройдут Европейские игры.

Как видно из заявления столичного градоначальника, слова Лукашенко вновь расходятся с делом – как минимум, на один год. А если неразбериха со строительством важного объекта будет продолжаться, то под угрозой может оказаться не только международный имидж Беларуси, но и проведение самих Европейских игр.