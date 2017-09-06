Состояние народа, как перед грозой 19 6.09.2017, 8:05

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Лукашенко все больше напоминает стареющего Леонида Ильича.

Осень этого года обнаружила, что количество скрытых поборов с белорусов гораздо больше, чем можно было предположить.

Не успели затихнуть первые звонки в школах, а уже выяснилось, что за навязанный правительством график «под Колю» придется платить родителям, ведь утренние группы продленного дня оказались небезвозмездными.

Ситуация с учебниками тоже больше похожа на одностороннее собирание мзды государством: их качество давно не стоит тех денег, которые за них отдают.

В дополнение ко всему с 1 сентября подорожали коммунальные платежи, и в этом деле тоже не обошлось без фокуса с «двойным дном».

Где находится та последняя черта, переступив которую власти потеряют все? Об этом журналисты сайта Charter97.org поговорили с представителем Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергеем Веремеенко.

- 1 сентября добавило хлопот белорусским семьям. Какие настроения у людей в Гродно?

- Гнев народа закипает. Хочу вам сказать, что я только что вышел из банка, где оплачивал свои счета. Разговоры в очереди показали, что ситуация накалена до предела. Люди стоят в огромных очередях, чтобы заплатить внушительные суммы за учебники не самого лучшего качества.

Все, что происходит в стране, напоминает ситуацию позднего Брежнева. Общий маразм власти дошел до крайней черты. Лукашенко больше всего напоминает стареющего Леонида Ильича. Чего только стоят его рассуждения о том, что наша молодежь не может отличить коня от коровы! Или этот возмутивший весь народ график занятий «под Колю».

Мы видим, что власть все больше погружается в маразм и отделяется от массы людей. В Дроздах уже живут сами по себе, в параллельной реальности. И своими нелепыми экспериментами все больше настраивают белорусов против себя. Уверен, что ни к чему хорошему для властей это не приведет.

- Какие еще эксперименты властей, кроме сумбурного начала учебного года, вызывают недовольство у белорусов?

- Пожалуй, самое неприятное из новшеств – это очередное подорожание коммунальных услуг. И больше всего раздражает, что это далеко не последнее взвинчивание цен на фоне ужасного качества самих услуг. В Гродно уже сегодня в домах чувствуется холод и сырость. Весь город перекопали, готовясь к новому отопительному сезону, а неизвестно, дадут ли тепло вовремя. А плату, конечно же, будут собирать без опозданий.

Общее состояние в народе – очень напряженное, как перед грозой.

Беспокойства добавляют и совместные российско-белорусские учения «Запад-2017».

- В Гродно заметны какие-то приготовления к этим маневрам?

- Гродненский журналист Дмитрий Ивашин писал о колонне военной техники без знаков различия (предположительно – российской), которая заезжала на территорию военной части за гродненским Фолюшем. Я тоже эту тентованную колонну видел своими глазами.

Несколько раз через город проходила белорусская военная техника в сторону Гожского полигона. Вот и возникает вопрос: если Генштаб заявляет, что учения оборонительные, то зачем концентрировать технику на полигоне возле границы Польши и Литвы? Ведь нам же заявляли, что учения будут проходить далеко от западных границ Беларуси.

- Получается, генералам есть что скрывать?

- Получается, что так. И это тоже нервирует людей. К тому же техника во время движения основательно портит дорожное покрытие. Да и аварии тоже случались: все помнят ДТП, когда бронетранспортер столкнулся с автомобилем гродненца.

Что скрывают белорусские генералы – это отдельный вопрос. Куда проще ответить, почему они это делают. Здесь все понятно: они марионетки. На самом деле они будут выполнять те планы и замыслы, которые для них приготовили в Кремле. Наше руководство – и военное, и гражданское – это люди, которые на 100% зависят от России, кормятся с руки Путина.

Поэтому самое важное, что мы должны сделать – это выйти 8 сентября на Акцию предупреждения на Октябрьской площади в Минске. Это единственный путь для того, чтобы сохранить достоинство. Каждый белорус имеет право выйти в этот день и высказаться против российской военщины. Это вопрос чести.

Понятно, что людей больше волнуют социально-экономические проблемы, но я уверен: ситуация благоприятствует тому, что у белорусов включается мозг и видение на перспективу.

- Что именно способствует этому пробуждению?

- Бездарные эксперименты властей над экономикой и народом. Людей довели до последней черты, за которой начинающий «голодать» желудок заставляет включаться голову.

Протестные акции этого года показали: белорус – это человек думающий. Казалось бы, власть закабалила наших людей контрактами, тотальным контролем, риском потерять работу. Но не тут-то было: народ «включил голову» и здраво оценил, что будущее стоит дороже, чем сиюминутные «потери» из-за протестов.

Белорусы – нация спокойная, но мы генетически свободные и свободолюбивые люди. Достойные гораздо большего, чем может дать эта власть, и главное – думающие своей головой. Думаю, что мы уже проходим ту границу, за которой белорус преображается и его уже невозможно будет остановить.

Самый простой пример: последняя облава на белорусских партизан под Гродно прошла в 1953 году. Антисоветское сопротивление трудно было остановить, а в сознании людей оно не прекращалось до самого развала империи. Теперь же мы имеем дело с «недоимперией», которая поддерживает режим Лукашенко и гораздо слабее СССР. И восставших белорусов ей будет куда труднее остановить.