Под Молодечно пенсионерка держит целое стадо скота 21 7.09.2017, 20:19

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Фото: kp.by

Нешуточный скандал разразился в деревне Новоселки-1, что в Молодечненском районе.

У 69-летней Василисы Иосифовны Ковриго арестовали почти все ее домашнее хозяйство: 4 бычка, 6 телят и 7 коров. Всего 17 голов! Виной всему - неоплаченные штрафы. По словам женщины, она должна заплатить огромную сумму - 13 тысяч рублей. А все потому, что ее скот потоптал колхозное поле.

Чтобы разобраться в конфликте, kp.by отправилась в Новоселки. Василиса Иосифовна встречает нас в резиновых сапогах и черном дождевике. Песчаная дорога к хутору пенсионерки размыта так, что нам приходится снимать обувь и идти босиком.

Для коров и быков Василисы Иосифовны сделали специальный загон

Фото: ДАРЬЯ ЛОМОНОВСКАЯ

Василиса Иосифовна показывает нам загон, где в неволе под открытым небом живет ее домашний скот. Большие, упитанные быки, коровы, рядом с которыми телята, вымазанные в грязи. Охраняет скот милиция, которая дежурит здесь и ночью.

- Стоят они, бедные, голодные… Я подкармливаю их. Колхоз-то привез им гнилую солому. Во как вымазались все в грязи. И холодно им. Во время дождя я держала их у хлеве каля дома, - говорит пенсионерка, переживая за свою животину.

По словам Василисы Иосифовны, она только недавно узнала, что у нее есть огромные штрафы

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Каждой скотине Василиса Иосифовна дала кличку.

- Барыс, хадзи ка мне, Барыска, хадзи. Борачка, хадзи да мяне, - зовет к себе большого черного бычка Василиса Иосифовна и начинает плакать. - Хадзи Мишка, Мишутка мой. Медузка, хадзи! Каб я им хлеба взяла - они прышли бы.

«Что могли сделать быки и коровы, что мне выписали штрафов на 13 тысяч рублей?»

Со слов пенсионерки, арестовали ее животных больше недели назад.

- Тракторист один сказал мне: «Баба, хавай коров в лес. Они у тебя их заберут». И я загнала скот в лес, чтобы его не нашли, - говорит Василиса Иосифовна. - Но приехала председатель сельсовета, директор колхоза и их забрали у меня.

Василиса Иосифовна говорит, что только недавно узнала о том, что ей выписали штрафов на 13 тысяч рублей.

- Разве могут они зрабиць вред на 13 тысяч? За то, что коровы по полю колхозному ходили? - искренне удивляется сельчанка. Судился с пенсионеркой и местный фермер. - Он говорил, что мои овечки ходили по его полю. И отсудил у меня за это 9 миллионов (старыми рублями. - Прим.). А пару лет назад у меня забрали два быка и корову. У меня с 2012 года с пенсии высчитывают деньги.

- А зачем вам столько скота? - спрашиваем мы Василису Иосифовну.

- Я говорила директору колхоза: «Бери телят». А он отказался. Я-то раньше телят сдавала в колхоз за зерно. И брали. И молоко брали. А сейчас говорят: «До тебя дорог нет, до тебя никто не поедет за молоком». Если заплатят мне, я их отдам. Но я ж тоже дарма не буду работать, - говорит женщина. - Я столько труда принесла! Зимой родились телята. Большие быки у меня уже два года.

Василиса Иосифовна рассказывает что ей предлагали за килограмм чистого мяса всего 4 рубля 70 копеек, и показывает свои опухшие пальцы:

- Вы гляньте мои руки. Для чего мне этот труд?

Василиса Иосифовна одна смотрит свое хозяйство. Муж умер, дочка живет в Минске, другая - в соседней деревне, где смотрит свою больную свекровь. Женщина жила в Минске, пока ее мать не заболела и ей пришлось вернуться в родительский дом.

На днях Василиса Иосифовна обратилась в Минскую областную прокуратуру и облисполком. По словам пенсионерки, она написала и заявление в милицию на директора колхоза.

- Когда он приехал арестовывать мой скот, он тянул меня к служебной машине. Но я уперлась ногами и не села в авто.

«Быки испугали моего 4-летнего сына!»

Быки и коровы держали в страхе всю округу

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Соседи трудолюбивой Василисы Иосифовны наоборот рады, что быков забрали.

- И правильно, что арестовали эту скотину. Эти быки огороды наши отоптали. Нахулиганили они в соседних деревнях: в Татарских один бычок мужчину загнал на дерево, в Огородниках - побил дорогую машину, - говорит семейная пара из деревни Дуброво. - Мы и в лес боимся ходить.

- Коровы ходят по колхозному полю. Они ж не загоняются, не доятся. Дикими стали: плодятся, родятся. У них в лесу свое логово. Я говорю Вале (Василисе Иосифовне. - Прим.): «Майте совесть, скоро твои бычки на рогах меня на кладбище занесут!». Невозможно! Не выйдешь с хаты! - говорит жительница Дуброво Валентина Брониславовна.

Этим летом стадо напугало и 4-летнего мальчика в деревне Татарские.

- Первый раз я увидела их ночью. Тогда как раз брат вышел на улицу в туалет и рассказал, что бегут быки. Мы закрылись в доме. Один выл, другой с рогами стал стекла бить. Наши соседи пытались фонарями их отогнать. Мы вызвали милицию. На следующий день они снова прибежали к нам! - рассказывает минчанка Надежда. - Мы успели забрать детей со двора и закрылись в доме. Один бык встал передними копытами на лавку и сильно ревел. Наш бассейн был их водопоем. Его они тоже разорвали. Мой сын получил сильный испуг!

Из-за быков люди боялись ходить в лес. Сильно испугали они 4-летнего мальчика

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Но есть и те, кто поддерживает пенсионерку.

- Понимаете, она как белая ворона, - говорит одна из жительниц деревни Дуброво. - У нее много недостатков, но Василиса Иосифовна труженица. Ее дети молили ее продать эту скотину и переехать жить к ним в Минск, но она не хочет. Она сама не знает, за что эти штрафы. А скот она смотрела: держала в лесу на привязи одну корову, от которой не отходило стадо. А еще у нее воровали ланцуги и даже электропастух.

Сама Василиса Иосифовна объясняет претензии соседей тем, что ей завидуют, она же не спускала глаз со своего скота:

- Каго тут можно испугать? Они лежат в лесу - не чапай яго! Он тебя не тронет. Если ты взял кол и им хочешь бить, то, конечно, они будут отбиваться.

Среди сельчан есть и те, кто и защищает Василису Иосифовну. Женщину называют труженицей, которая не хочет переезжать к детям в город.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Сельсовет: «Только за этот год сельчанка оштрафована на 9 тысяч рублей»

- Мне приходят из РОВД материалы: люди обращаются в милицию о полученном ущербе от скота Василисы Иосифовны. (уничтожение посевов и собранного урожая). Особенно пострадала деревня Татарские. В этом году на Василису Иосифовну я составила 17 протоколов об административном правонарушении, в прошлом году - 12, в позапрошлом году - 14, - говорит председатель Олехновичского сельского исполнительного комитета Анна Фурс. - Мы очень много раз ездили к ней и предупреждали, чтобы она сбыла свой скот в добровольном порядке. Ее скот готов был взять мясокомбинат, приезжали к ней и частники, но ей не нравились расценки, по которым ей предлагали продать коров и быков. - У Василисы Иосифовны удерживали с пенсии 50%, чтобы погасить ее штрафы. Но это небольшие суммы, и было принято решение арестовать скот. Кроме того, создалась угроза жизни людям. Десять дней с момента ареста животные находятся в загоне, после чего их отправят на мясокомбинат и погасятся штрафы. Если деньги останутся, их вернут Василисе Иосифовне. По закону ей оставят одну голову крупного рогатого скота.