ЖКХамство 33 10.01.2018, 8:36

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«Дядя с усами» нарисовал тарифы, а мы и платим.

С 1 января 2018 года в Беларуси вводится стопроцентное возмещение населением жилищно-коммунальных услуг. Итоги этого «социального эксперимента» белорусы почувствуют в феврале, когда получат январские «жировки».

Чиновники от ЖКХ не раз заявляли, что бюджет тянет на себе «непосильное бремя» субсидирования коммунальных услуг. Как оказалось, государство «окружило заботой» не только пенсионеров, малоимущих и нуждающихся, которые действительно нуждаются в поддержке. «Львиную долю» помощи приняли на себя хозяева роскошных коттеджей и загородных домов. Тут очень простая арифметика: чем большее количество квадратных метров в доме - тем больший размер cубсидий он получает. Выходит, что кто-то живет в квартире площадью 40 м², а у кого-то 500 квадратов. И во втором случае сумма субсидий в разы больше.

Прокомментировать «хитрое субсидирование» сайт Charter97.org попросил экономиста, руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико:

- Мы имеем дело с обычной советско-колхозной системой. Наше государство только и думает, как взвинтить цены на тарифы ЖКХ. У наших чиновников это единственная панацея от всех болезней. Никто не пробует искать решения, которые лежат на поверхности. Можно оснастить каждый дом автономным котлом. Сколько нужно газа - использовали. Захотел включить отопление в июле - включил в июле. Нет же, продолжаем гнуть свою линию. Глупую и примитивную.

Я ставил перед собой задачу разобраться в том, сколько платят за газ эти коттеджи, дворцы и замки. Оказалось, что в каждом регионе разные цифры, но в среднем тарифы на газ меньше на 40%. Получается, что любой чиновник платит на $70-130 меньше за 1000 кубометров газа. Все зависит от региона.

В этом вопросе нужно разбираться предметно. Не должно быть такой дифференциации. Кубометр газа должен одинаково стоить и для парников, и для бизнесменов, и для предприятий, и для чиновников.

Хотелось бы обратить внимание людей на то, что субсидирование идет из их собственного кармана. Бюджет не свалился к нам с Марса. Бюджет состоит из налогов, которые платят белорусы. Очень смешная ситуация выходит. Мы исправно платили налоги, услуги ЖКХ субсидировались, а потом нам говорят: нет, вы платите налоги, а субсидий не будет. И что спрашивается делать?

- Как минимум - перестать субсидировать богатых, а оказать помощь нуждающимся, как это делают во всем мире. Может стоит ввести особые тарифы для таких «поместий», что-то наподобие закона на роскошь?

- Начнем с того, что в роскоши у нас живет только один человек. Основная часть населения, которая оплачивает услуги ЖКХ, у нас далека от роскоши.

Я считаю, что вопросом коммунальной сферы должны наконец-то заняться специалисты.

Начать предлагаю с маленького евротура: берем за руку премьер-министра, министра энергетики и едем с ними в Берлин. По дороге все детально фотографируем. В Германии практически на каждом доме стоит солнечная батарея. Заедим в Голландию - ветряки на каждом шагу.

Я уверен, что в нашей стране найдется много людей, которое бы хотели включиться в прибыльный бизнес производства электроэнергии. Нужно открыть рынок и прекратить монополию государства в этой сфере. Ведь у нас доходит до абсурда: если ты поставишь огромный ветряк, то электричество с него продать не сможешь.

- А можно ли принимать за чистую монету цифры, которые нам называют чиновники от ЖКХ? Как узнать, сколько на самом деле платят люди, а сколько субсидирует государство?

- Сфера ЖКХ у нас абсолютно непрозрачная. Директора водоканалов по 1500 долларов зарабатывают. Жулики делают деньги на незнании людей. «Дядя с усами» назвал цену, а мы и платим. У нас коммунальщики четыре года «рисуют» цифры, сколько литр воды стоит.

С этими людьми однозначно нужно разбираться. Кого надо - посадить, кого-то еще больше посадить. А на их место должны прийти специалисты.

Дайте мне миллион долларов, я вам найду шведских специалистов, которые сделают мониторинг всех расходов в сфере ЖКХ. Посчитают, сколько стоит кубометр газа, килограмм мусора, литр воды, киловатт энергии. За миллион долларов - это не так много, каждый белорус скинется по 20 копеек и проведем этот мониторинг. А слушать цифры, которые нам рассказывают коммунальщики - себя не уважать.