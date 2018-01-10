Леонид Кулаков: Выйдем 25 марта все вместе, плечом к плечу 10.01.2018, 15:59

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Леонид Кулаков

В такой важный день, как 100-летие БНР, мы должны быть в центре столицы.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков рассказывая о значении празднования 100-летия Белорусской Народной Республики 25 марта в центре Минска.

- Что для вас означает день провозглашения независимости БНР?

- Я родился в Минске и для меня 25 марта — святой праздник. Тогда, в 1918 году, наша страна объявила себя независимой. Как же нам все-таки повезло быть потомками людей, которые образовывали БНР.

Я считаю, что этот важный день должен отметить каждый белорус несмотря ни на что. Власти могут сопротивляться, но кроме, как на Площади, нас нигде не услышат и не увидят.

Мы все должны друг друга поздравлять с этой знаменательной датой. Те, кто выйдут 25 марта в центр Минска — будут настоящими героями! Я призывают всех: Не бойтесь, выходите! Ведь это наш святой праздник!

- Почему важно 25 марта выйти именно в центр Минска?

- Знаете, отмечать на задворках — это неуважение к себе, к предкам. В такой важный день мы должны быть в центре столицы!

Я хотел бы пригласить на празднование рабочих, трудовые коллективы. К тому же 25 марта в этом году — это воскресенье, выходной день.

Никому нельзя остаться в стороне! Кто любит Беларусь, свой народ, должен торжественно отпраздновать 100-летие БНР. Выйдем же все вместе, рука об руку, плечом к плечу.

Вот тогда у нас объединится нация!