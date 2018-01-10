Премьер-министр Таиланда предложил СМИ общаться со своей картонной копией 10.01.2018, 17:00

Фото: Reuters

Прают Чан-Оча не впервые ошарашивает журналистов публичными выходками.

«Если у вас вопросы о политике или конфликтах, — обратился к журналистам премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, представив им свою картонную копию, — задавайте их этому парню», пишет knife.media.

Случай произошел в понедельник на пресс-конференции в Бангкоке, посвященной Дню детей. Прают Чан-Оча не впервые ошарашивает журналистов публичными выходками: однажды он несколько минут держал за ухо звукорежиссера, в другой раз кинул банановую кожуру в оператора, а еще как-то полушутя-полусерьезно пообещал казнить любого критика власти.