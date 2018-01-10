Минфин РФ: Средства Резервного фонда полностью потрачены в декабре 1 10.01.2018, 18:28

Все дополнительные доходы российского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд России был полность потрачен в декабре и прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов России, распространенном в среду днем, сообщает «Радио Свобода».

Из документа, в частности, следует, что в декабре остатки средств Резервного фонда были использованы для покрытия дефицита федерального бюджета, в результате чего на счетах образовались нулевые остатки.

Ранее сообщалось, что после ликвидации Резервного фонда все дополнительные доходы российского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния. Оба фонда были образованы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.