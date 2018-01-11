Детей за долги перед ЖКХ отбирают все чаще 7 11.01.2018, 9:49

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Коммунальщики считают, что это единственная возможность взыскать деньги.

Многодетная мать Вероника Глебович из поселка Негорелое обратилась за помощью к «Белсату»: дзержинские коммунальщики угрожают, что если женщина не оплатит долги за коммунальные платежи за социальное жилье – отключат электричество, а потом четверо ее детей заберут в приют. Если детей заберут, за содержание каждого ребенка в приюте нужно будет платить около $ 100 за месяц.

Но как?

Сегодня задолженность Вероники за коммунальные услуги составляет почти Br 5 тыс. Из них основной долг – около Br 1700, остальное – пеня.

«Для меня это сумма большая. У меня таких денег нет. Я не знаю, как погасить долг. Ну если заберут детей в приют, я не знаю, что буду делать», – говорит женщина.

В расчетно-кассовом центре ЖКХ объяснили, что это единственная возможность взыскать деньги. Коммунальщики уже присылали предупреждение, что отключат электричество, – оплата не поступила, но из-за детей свет оставили.

«Коммунальные платежи не оплачивали, вот только последние 4 месяца. Не систематически они оплачивают, через месяц. Оплата несвоевременная. Отправлялись предупредительные письма. Они никак на это не реагировали. В отдел образования отправили письма с этими несовершеннолетними детьми, что задолженность», – объясняет позицию государства Валентина Конейчик, специалист по расчетам местного ЖКХ.

Судьбу детей теперь будет решать отдел образования

Это далеко не первый случай, ранее СМИ сообщали об инцидентах, когда коммунальщики, чтобы заставить должников платить, делали заложниками детей. Но трудно оценить, насколько широко распространена такая практика, родители редко обращаются к журналистам, так как боятся еще больше разозлить чиновников.

Беларусь – социальное государство, – твердят чиновники даже самого высокого ранга.

Правда ли это?

Часто, вместо помощи, семьи, попавшие в сложную ситуацию, от государства получают одни ультиматумы.

«Как новый способ обеспечения обязательств. Ты должен оплатить – ты оплатил – у тебя забрали ребенка – ты все, что угодно сделаешь: и коммуналку погасишь, и за содержание ребенка заплатишь», – подытоживает юрист Елена Кашина.

Сейчас Вероника в декретном отпуске и получает пособие на детей около Br 420. Отец детей зарабатывает около Br 300. Денег постоянно не хватает. Где взять нужную сумму, чтобы не попасть в еще большую долговую яму, семья не знает.