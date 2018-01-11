«Белнефтехим»: Цены на бензин надо поднять на 23% 48 11.01.2018, 10:18

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Накапливается психологически значительный скачок.

«Белнефтехим» считает, что нужно, как минимум, привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка. Об этом sb.by рассказал заместитель председателя концерна Андрей Рыбаков.

— В конце прошлого года, а точнее за август-декабрь, стоимость нефти выросла на 25,8 процента. В 2018 году на 10 процентов увеличиваются ставки акцизов на моторное топливо. В данных условиях для компенсации потерь НПЗ цены на нефтепродукты необходимо увеличивать, — сказал Рыбаков.

Он подчеркнул, что накапливается психологически значительный скачок. Только для того, чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на автозаправках на 23 процента. Концерн считает необходимым, как минимум, привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, которые сейчас выше на 7−11 процентов. Все возможные меры внутреннего характера для сокращения затрат нашими НПЗ уже предприняты.

Напомним, последний раз цена на топливо изменялась 10 октября 2017 года. Тогда стоимость топлива выросла на 2 копейки.

Тогда в «Белнефтехиме» объяснили подорожание ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России.