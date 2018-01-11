Андрей Шарендо: На личном опыте знаю, как пытаются отобрать детей 11 11.01.2018, 15:22

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Белорусские социальные службы превратились в настоящие карательные органы.

У белорусов стали чаще забирать детей за неоплату коммунальных тарифов. Социальные службы превратились в настоящие карательные органы. И все это происходит на фоне резкого подорожания цен на услуги ЖКХ.

Беспрецедентные меры белорусских властей прокомментировал сайту Сharter97.org активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», брестский лидер Белорусского Национального Конгресса, отец двоих детей Андрей Шарендо:

- Это дань глупым советским традициям. Как можно забирать детей за долги? Это своеобразный способ давления на людей - ни больше, ни меньше. Белорусов хотят привязать к работе за копейки, чтобы последние не уехали за границу. Я на своем личном опыте сталкивался с тем, когда отбирают детей. Правда, в моем случае, это было связано с общественной деятельностью. Это самое ужасное, что может быть. К тебе домой заваливается толпа совершенно чужих людей, вызываются свидетели. Как будто ты преступник какой-то.

- Как вообще можно применять такие бесчеловечные меры?

- В цивилизованных странах об этом даже не стоит вопрос. Если человек не справляется с оплатой коммунальных тарифов - разберитесь в этом, помогите человеку встать на ноги. Безусловно, есть случаи, когда родители страдают от алкогольной зависимости и нужно вмешательство извне. Но в этом случаи речь идет о бедных людях, которые не могут оплачивать тарифы ЖКХ. Перед многими стоит выбор: купить еду, или оплатить «жировки».

Данная проблема актуальна для регионов и сельской местности, где очень низкий уровень жизни. Однажды я столкнулся с такой ситуацией: молодая семья, которая воспитывалась в детском доме, получила социальную квартиру. Молодые люди не смогли найти работу, оплачивать коммунальные услуги - и пожалуйста, детей отбирают.