Максим Винярский: Резервации нужны для тунеядцев из Дроздов 3 11.01.2018, 17:12

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Может там они начнут приносить пользу.

Cкандальное заявление «палаточников» о создании резерваций для «тунеядцев» сайту Сharter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

- Это свидетельствует о том, что наши назначенцы совершенно оторвались от реальности. Как в том советском анекдоте: «Леонид Ильич, а вы их дустом не пробовали?» «Депутаты» живут в параллельной реальности и не понимают, что подобные меры только увеличивают недовольство властями. Протестные настроения будут расти, люди, которых практически не считают за таковых, будут отстаивать свои основные права.

- Недавно прозвучало заявления, что «тунеядцев» начнут выискивать с помощью ID-карты. Что еще могут придумать белорусские власти?

- От наших чиновников можно ожидать чего угодно. Не в этом дело. Нужно разобраться почему люди не могут найти достойную работу, а потом думать, что делать с безработными. И вообще, это не те методы.

У режима все меньше денег, по этой причине в голову приходят такие безумные идеи. Резервации и гетто - места, которые заполнялись третей, четвертой и пятой категориями людей. Эти люди совершенно не отождествляют себя с народом. По большому счету, резервации нужны для тунеядцев из Дроздов. Может там они начнут приносить пользу.