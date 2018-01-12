Протест под Светлогорском: «Власти пошли на поводу у китайцев!» 18 12.01.2018, 8:35

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Завод беленой целлюлозы запустили с нарушением норм, чтобы быстрее отрапортовать об успехе.

Общественные активисты из Светлогорска 11 декабря обратились в Комитет государственного контроля с предложением исследовать все обстоятельства реализации проекта строительства завода сульфатной беленой целлюлозы. Они просят особое внимание обратить на вопросы экологической безопасности, сообщает svaboda.org.

«Среди жителей района крепнет убеждение, - говорит подписчик обращения Анатолий Змитрович, - что власти и руководство целлюлозно-картонного комбината пошли на поводу у китайской корпорации, чтобы отрапортовать о завершении инвестиционного проекта. Тем временем ведется пуско-наладка оборудования без включения системы очистки и сжигания вредных веществ, от которых страдают жители Якимовой Слободы и Светлогорска».

Подписанты обращают внимание, что в ноябре по итогам приезда на завод вице-премьера Владимира Семашко был подготовлен протокол-поручение по устранению недостатков, обнаруженных на то время. Особое недоумение в светлогорцев вызывает пункт № 4, согласно которому инспекция Департамента контроля и надзора за строительством обязывает продлить срок действия разрешения на строительно-монтажные работы до 1 ноября 2018 года. Жители волнуются, что еще целый год здесь будут вестись какие-то доработки.

Вонь с завода, от которой страдали и против которой протестуют люди, руководители комбината объясняют как раз пуско-наладочными работами. Законодательство, однако, не предусматривает нарушения экологических стандартов на любом этапе деятельности завода.

Согласно указу № 391 «О строительстве завода сульфатной беленой целлюлозы», контроль за выполнением этого инвестиционного проекта возложен именно на Комитет государственного контроля Беларуси.