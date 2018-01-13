General Motors выпустит автомобиль без руля и педалей 3 13.01.2018, 13:33

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Один из крупнейших американских автопроизводителей планирует к 2019 году выпустить беспилотную машину без руля.

Об этом сообщается на сайте концерна General Motors (GM).

Компания намерена наладить серийное производство автомобиля Cruise AV на основе электромобиля Chevrolet Bolt, пишет Lenta.ru.

По словам президента GM Дэна Аммана, над машиной работали полтора года, передает Financial Times. Он пояснил, что это первый автомобиль, который с самого начала разрабатывали без элементов управления — рулевого колеса и педалей.

Как отмечает The Verge, прототип машины уже тестируют на улицах Сан-Франциско (штат Калифорния) и Финикса (Аризона).

Кроме GM разработками беспилотных автомобилей занимаются сервис такси Uber, автоконцерны Volvo, Ford, Jaguar Land Rover, Volkswagen, а также компания Илона Маска Tesla. Она создала в том числе электрический грузовик с автопилотом.

Как правило, выпускаемые и проектируемые автомобили не полностью автономны и предполагают возможность управления водителем.