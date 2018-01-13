Восемь способов продлить жизнь до ста лет 13.01.2018, 19:01

1,030

Чтобы сохранить здоровье как можно дольше, нужно вырабатывать у себя хорошие привычки.

Чаще всего свою молодость и здоровье мы воспринимаем как должное. Но, чтобы сохранить здоровье как можно дольше, нужно вырабатывать у себя хорошие привычки и избавляться от плохих.

Да, это звучит не так-то просто, но это стоит того, пишет healthyliving.com.ua.

Поверьте, плоды ваших усилий будут радовать вас в течение многих лет!

1. Не переедайте

Есть, когда вы не испытываете чувства голода, — не самая лучшая идея. И даже если вы голодны, стоит обязательно следить за тем, сколько вы съели. Чувство сытости обычно приходит постепенно, поэтому кушать лучше медленно, тщательно пережевывая пищу.

Старайтесь не потреблять больше рекомендуемого для вашего возраста, веса , уровня активности и количества калорий.

2. Составьте для себя разнообразный, полезный рацион питания

Обязательно включите в свой рацион больше фруктов и овощей. И не сомневайтесь: чем разноцветнее они будут, тем больше пользы принесут.

Количество употребляемых жиров должно быть в пределах от 20% до 30% от общей суммы калорий в день, и большинство из них должны поступать из мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Постарайтесь свести к минимуму, а лучше вообще исключить из вашего рациона насыщенные, а также трансжиры.

Приучите себя есть больше цельных зерен таких как: овес, бурый рис, ячмень, булгур и киноа, и меньше переработанных (например, белый хлеб).

Белок лучше всего употреблять растительный (то есть из бобов и различных зерновых продуктов), а также в виде постного мяса и птицы. Отдавайте предпочтение молочным продуктам с минимальной жирностью.

3. Не проводите много времени под прямыми солнечными лучами

Простые правила пребывания на солнце уменьшают риск развития рака кожи, а также предотвращают появление морщин и обвисания. Перед загаром всегда используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше для лица и других открытых участков тела.

4. Больше общайтесь

Многочисленные исследования доказывают, что общение с друзьями и семьей помогает сохранить ум острым и гибким и, кроме этого, уменьшает риск возникновения проблем с сердцем в старости.

5. Не злоупотребляйте алкоголем

Женщинам не рекомендуется пить более одного бокала алкогольного напитка в день, а мужчинам стоит ограничить потребление алкоголя до двух бокалов в день.

6. Ведите активный образ жизни

И это полезно не только для вашего веса. Регулярные тренировки уменьшают риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшают когнитивные способности человека.

Оптимальное время занятий — около 30 минут умеренной физической активности каждый день, но даже самые простые упражнения приведут к ощутимому результату.

7. Не курите

Курение может привести к раку, различным заболеваниям сердца и многим другим проблемам со здоровьем. Бросив курить, вы можете предотвратить дальнейшее усугубление проблем и даже обратить болезнь вспять.

8. Высыпайтесь

Взрослые должны ежедневно спать от 7 до 9 часов. Люди, которые недостаточно хорошо высыпаются, рискуют заработать диабет, проблемы с сердцем, ожирение и поражение нервной системы.

Полноценный отдых является неотъемлемой частью нормального функционирования организма.