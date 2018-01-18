Леонид Кулаков: Это полный бардак! 4 18.01.2018, 10:27

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Леонид Кулаков

Активисты борются с беспределом чиновников.

Активисты оппозиционных партий и движений, подвергшиеся административному преследованию и оштрафованные за участие в акциях протеста, жалуются на действия сотрудников управлений принудительного исполнения - судебных исполнителей, сообщает spring96.org.

После вынесения постановлений об административном наказании в виде штрафа, не дожидаясь даже подтверждения об оплате, они просто начинают буквально терроризировать граждан.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков рассказал правозащитникам, что судебные исполнители несколько раз приходили к нему домой, когда он находился на лечении в больнице. Он говорит о том, что согласно предписанию, выданному судебным исполнителем А. Костюк 8 января 2018 года, операторам «МТС», «Велком» и «Бест» запрещено выполнять обязательства по договорам об оказании услуг электросвязи.

Помимо этого, в очередной раз, был наложен запрет на отчуждение (арест) на его автомобиль, а самого должника предписано «подвергнуть принудительному приводу». И это при том, что сам Кулаков ходил к судебному исполнителю, которого не было в то время на рабочем месте, обращался в суд Первомайского района, который вынес постановление о наказании его штрафом, чтобы представить им копию об оплате штрафа. Но копию платежного документа во внимание никто не принял.

«Самое удивительное в этой истории, - говорит Кулаков, - что штраф я оплатил вовремя, 19 октября, а документ об оплате отправил почтой на адрес канцелярии суда Первомайского района Минска, где квитанцию до сих пор не могут найти. Это полный бардак!»

Чтобы каким-то образом остановить этот чиновничий беспредел Леонид Кулаков направил жалобу в адрес начальника управления принудительного исполнения управления юстиции Мингорисполкома, в котором просит провести проверку по озвученным фактам и привлечь виновных лиц к установленной законодательством ответственности за незаконное нарушение права собственности на автомобиль и запрет на пользование услугами электросвязи.

В подобной ситуации оказалась и кинорежиссер Ольга Николайчик, когда вернулась домой из длительной поездки в Украину. Выяснилось, что во время ее отсутствия судебные исполнители вынесли предписание о запрете операторам связи МТС и Velcom оказывать услуги мобильной связи и звонки ей были заблокированы. Ольга Николайчик еще осенью выплатила все задолженности по штрафам и не может понять логику действий судебных исполнителей, кроме как назвав ее давлением властей.