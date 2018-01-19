Сегодня – день рождения Сергея Михалка 5 19.01.2018, 9:38

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19 января 1972 года родился будущий лидер легендарных групп «Ляпис Трубецкой» и BRUTTO.

Сергей Михалок становился звездой дважды: в конце 90-х, когда созданная им группа «Ляпис Трубецкой» атаковала хит-парады. А потом еще раз — когда в середине нулевых вместе с группой вдруг стал петь совершенно другие песни: «Капитал», «Огоньки», «Манифест».

Читающий стихи между песнями на концертах, татуированный по шею, безумно харизматичный артист нашел дорогу к сердцам слушателей не только в Беларуси.

Его песни «Я верю», «Воины света», «Не быць скотам» стали гимнами самых значительных событий нашей эпохи.

Редакция Charter97.org поздравляет лидера BRUTTO и желает Сергею Михалку крепкого здоровья и творческих успехов.