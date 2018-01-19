Итальянка завещала своему коту €30 тысяч 4 19.01.2018, 17:59

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Богатый наследник питается креветками и имеет в своем распоряжении четыре лежанки.

Мир уже не тот: люди женятся на компьютерных играх, создают секс-роботов, которые смогут рожать и испытывать оргазм и новая фишка – завещают большое наследство домашним животным. История случилась в Италии: местная жительница оставила коту Джерри в наследство 30 тысяч евро, пишет БелТА.

И это не тот случай, когда в жизни женщины был только кот (хотя, по словам покойной, Джерри был главным и самым близким существом в ее жизни) – у нее, помимо него, были еще и дети. Они, как пишут СМИ «с уважением отнеслись к последней воле своей матери». Быт может, такое спокойствие у детей потому, что именно они теперь обязаны заботиться о животном и в случае болезни затратить любые средства на его лечение, вплоть до продажи антиквариата и драгоценностей. Ну, или им все же тоже осталась некая сумма от матери, о которой просто не говорят. Сейчас самый богатый кот мира (или нет) питается креветками и имеет в своем распоряжении четыре лежанки (королевский кот бы, видимо, позавидовал).