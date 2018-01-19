В Беларуси издадут ранее неизвестные произведения Короткевича 1 19.01.2018, 22:26

В собрании сочинений Владимира Короткевича один из томов будет посвящен рисункам писателя.

В собрания сочинений Ивана Науменко, Владимира Короткевича и Янки Брыля войдут их произведения и статьи, которые раньше не публиковались.

Об этом, как передает БелТА, сообщил директор издательства «Мастацкая літаратура» Алесь Бадак.

По его словам, недавно завершена работа над изданием 10-томного собрания сочинений народного писателя Ивана Науменко, увидел свет 16-й том из 25-томного собрания Владимира Короткевича. А в этом году начнется выпуск собрания сочинений Янки Брыля с научными комментариями.

Кандидат филологических наук Анатолий Воробей добавил, что в собрании сочинений Короткевича один из томов будет посвящен рисункам писателя. Также к изданию планируется добавить два диска — песни в исполнении Короткевича и записи его выступлений.