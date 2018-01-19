Корабль РФ с системой С-400 попал в мощный шторм 1 19.01.2018, 22:48

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Судно транспортировало оружие из России в Китай.

Часть отправленных из России в Китай вспомогательных комплектующих для зенитной ракетной системы С-400 была повреждена в результате шторма, в настоящее время перевозившее технику судно вернулось в порт Усть-Луга, заявила РИА «Новости» в пятницу официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

«В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга (Ленинградская область) вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена», — сказала Воробьева.

Представитель ФСВТС отметила, что судно возвратилось в порт отправки и в настоящий момент ведется оценка пострадавшего имущества по данному страховому случаю.

«По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее», — подчеркнула Воробьева.

Китай стал первым иностранным заказчиком этих ЗРС, предназначенных для борьбы с полным спектром воздушных угроз, от самолетов разных типов до перспективных гиперзвуковых ракет.